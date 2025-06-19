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Главная Спорт Динамо избавится от молодого игрока из-за Караваева

Динамо избавится от молодого игрока из-за Караваева

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Дата публикации 19 июня 2025 13:01
Молодой талант Динамо не вернется в клуб — причина в Караваеве
Александр Караваев празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"
Ключові моменти Новая аренда молодого игрока Потенциальный новичок "Динамо"

Навин Малыш, проведший прошлый сезон в аренде в "Ворскле", не вернется в "Динамо" этим летом. Киевляне приняли решение отправить 21-летнего футболиста в новую аренду.

По информации источников, Малыша действительно рассматривали на возвращение в столичный клуб — его универсальность и форма в Полтаве производили хорошее впечатление, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

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Киевское "Динамо" продлило контракт с 33-летним Александром Караваевым, что сократило шансы Малыша на игровое время в команде. Учитывая наличие конкуренции и опытных игроков на флангах, тренерский штаб отказался от возвращения молодого защитника. 

Навин Малыш
Навин Малыш в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба 

Новая аренда молодого игрока

По этой причине клуб решил отдать Малыша в аренду, чтобы он продолжал получать игровую практику. Оптимальным вариантом стала "Заря", куда футболист, скорее всего, и отправится — географически удобно и с понятной ролью в составе.

Сам игрок открыт к такому развитию событий, ведь стабильная игра в УПЛ может дать новый шанс в будущем побороться за место в "Динамо".

Потенциальный новичок "Динамо" 

Также стало известно о том, что "бело-синие" планируют усилить фланг зарубежным футболистом. В случае, если такой трансфер не будет осуществлен, "Динамо" может вернуть 22-летнего Владислава Велетня из "Колоса", который является воспитанником столичного клуба. В минувшем сезоне он стал лидером команды из Ковалевки и героем одного из матчей против "Шахтера". 

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Александр Караваев Навин Малыш
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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