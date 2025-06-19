Молодой талант Динамо не вернется в клуб — причина в Караваеве

Александр Караваев празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Навин Малыш, проведший прошлый сезон в аренде в "Ворскле", не вернется в "Динамо" этим летом. Киевляне приняли решение отправить 21-летнего футболиста в новую аренду.

По информации источников, Малыша действительно рассматривали на возвращение в столичный клуб — его универсальность и форма в Полтаве производили хорошее впечатление, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

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Киевское "Динамо" продлило контракт с 33-летним Александром Караваевым, что сократило шансы Малыша на игровое время в команде. Учитывая наличие конкуренции и опытных игроков на флангах, тренерский штаб отказался от возвращения молодого защитника.

Навин Малыш в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Новая аренда молодого игрока

По этой причине клуб решил отдать Малыша в аренду, чтобы он продолжал получать игровую практику. Оптимальным вариантом стала "Заря", куда футболист, скорее всего, и отправится — географически удобно и с понятной ролью в составе.

Сам игрок открыт к такому развитию событий, ведь стабильная игра в УПЛ может дать новый шанс в будущем побороться за место в "Динамо".

Потенциальный новичок "Динамо"

Также стало известно о том, что "бело-синие" планируют усилить фланг зарубежным футболистом. В случае, если такой трансфер не будет осуществлен, "Динамо" может вернуть 22-летнего Владислава Велетня из "Колоса", который является воспитанником столичного клуба. В минувшем сезоне он стал лидером команды из Ковалевки и героем одного из матчей против "Шахтера".

Напомним, при этом "Динамо" будет не только покупать, но и продавать игроков, Николай Шапаренко может сменить клуб.

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