Молодой талант Динамо не вернется в клуб — причина в Караваеве

Динамо избавится от молодого игрока из-за Караваева
Навин Малыш, проведший прошлый сезон в аренде в "Ворскле", не вернется в "Динамо" этим летом. Киевляне приняли решение отправить 21-летнего футболиста в новую аренду.
По информации источников, Малыша действительно рассматривали на возвращение в столичный клуб — его универсальность и форма в Полтаве производили хорошее впечатление, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".
Киевское "Динамо" продлило контракт с 33-летним Александром Караваевым, что сократило шансы Малыша на игровое время в команде. Учитывая наличие конкуренции и опытных игроков на флангах, тренерский штаб отказался от возвращения молодого защитника.
Новая аренда молодого игрока
По этой причине клуб решил отдать Малыша в аренду, чтобы он продолжал получать игровую практику. Оптимальным вариантом стала "Заря", куда футболист, скорее всего, и отправится — географически удобно и с понятной ролью в составе.
Сам игрок открыт к такому развитию событий, ведь стабильная игра в УПЛ может дать новый шанс в будущем побороться за место в "Динамо".
Потенциальный новичок "Динамо"
Также стало известно о том, что "бело-синие" планируют усилить фланг зарубежным футболистом. В случае, если такой трансфер не будет осуществлен, "Динамо" может вернуть 22-летнего Владислава Велетня из "Колоса", который является воспитанником столичного клуба. В минувшем сезоне он стал лидером команды из Ковалевки и героем одного из матчей против "Шахтера".
Напомним, при этом "Динамо" будет не только покупать, но и продавать игроков, Николай Шапаренко может сменить клуб.
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