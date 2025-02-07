Динамо офіційно оголосило про ставку на одного з молодих гравців команди

Владислав Ванат (ліворуч), Назар Волошин та Володимир Бражко святкують гол. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91/

Керівництво київського "Динамо" запропонувало новий контракт футболісту молодіжної збірної України. Цей гравець ще тиждень тому міг опинитися в закордонному клубі.

Назар Волошин продовжить виступати у складі "Динамо", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тренерський штаб "Динамо" продовжує розраховувати на 21-річного Назара Волошина. Футболіст, яким цікавився англійський "Сандерленд", продовжив контракт із київським клубом до літа 2028 року. Найближчим часом у нього буде шанс стати гравцем основного складу "біло-синіх".

Назар Волошин підписує новий контракт. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91/

Деталі контракту Волошина

Переговори з гравцем "Динамо" пройшли швидко, сторони оперативно погодили деталі нової угоди. Про фінансові деталі контракту поки нічого не відомо. Волошин виступає в першій команді "біло-синіх" із 2023 року, але поки не став стабільним гравцем основи.

Назар Волошин в офісі "Динамо". Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91/

Футболіст зізнався, що й сам хотів продовжити контракт із "Динамо" і залишитися в клубі. Він без заперечень погодився з умовами, які йому були запропоновані. Назар заявив, що хоче приносити користь команді.

"Першими про новий контракт дізналися батьки, я відразу їм сказав. Звичайно, вони щасливі. Хочу приносити більше перемог, забивати більше голів, дарувати радість уболівальникам", — заявив Волошин.

Нагадаємо, Олександр Шовковський заблокував трансфер не тільки Назара Волошина, а й іншого молодого гравця клубу.

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