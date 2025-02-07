Динамо официально объявило о ставке на одного из молодых игроков команды

Владислав Ванат (слева), Назар Волошин и Владимир Бражко празднуют гол. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91/

Руководство киевского "Динамо" предложило новый контракт футболисту молодежной сборной Украины. Этот игрок еще неделю назад мог оказаться в зарубежном клубе.

Назар Волошин продолжит выступать в составе "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

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Тренерский штаб "Динамо" продолжает рассчитывать на 21-летнего Назара Волошина. Футболист, которым интересовался английский "Сандерленд", продлил контракт с киевским клубом до лета 2028 года. В ближайшее время у него будет шанс стать игроком основного составе "бело-синих".

Назар Волошин подписывает новый контракт. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91/

Детали контракта Волошина

Переговоры с игроком "Динамо" прошли быстро, стороны оперативно согласовали детали нового соглашения. О финансовых деталях контракта пока ничего не известно. Волошин выступает в первой команде "бело-синих" с 2023 года, но пока не стал стабильным игроком основы.

Назар Волошин в офисе "Динамо". Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91/

Футболист признался, что и сам хотел продлить контракт с "Динамо" и остаться в клубе. Он без возражений согласился с условиями, которые ему были предложены. Назар заявил, что хочет приносить пользу команде.

"Первыми о новом контракте узнали родители, я сразу им сказал. Конечно, они счастливы. Хочу приносить больше побед, забивать больше голов, дарить радость болельщикам", — заявил Волошин.

Напомним, Александр Шовковский заблокировал трансфер не только Назара Волошина, но и другого молодого игрока клуба.

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