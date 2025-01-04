Суркіс проходить медогляд разом з основою Динамо

Гравці київського "Динамо" на медогляді. Фото: ФК "Динамо"

У гравців київського "Динамо" завершилась відпустка. У суботу, 4 січня вони зібралися для того, щоб пройти плановий медогляд напередодні зборів.

У списку гравців, які відправились на медогляд, є потенційний новачок Богдан Слюбик, проте немає Володимира Шепєлєва, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Шепелєв може залишити київський клуб. Одним із варіантів продовження кар'єри для нього називали львівські "Карпати".

Медогляд київського "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Хто ще готується до зборів з "Динамо"

Серед тих, хто проходить медогляд разом з основою, також є четверо представників юнацької команди "Динамо". Це В’ячеслав Суркіс, Данило Іщенко, Владислав Герич і Матвій Пономаренко.

Загалом медогляд пройдуть 29 гравців киян, а також Богдан Слюбик. Раніше анонсований центральний захисник з ПАР Іме Окона приєднається до команди вже на зборах.

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