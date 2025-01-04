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Динамо проходить медогляд після відпустки — кого немає у складі

4 січня 2025 13:02
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Суркіс проходить медогляд разом з основою Динамо
Гравці київського "Динамо" на медогляді. Фото: ФК "Динамо"
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У гравців київського "Динамо" завершилась відпустка. У суботу, 4 січня вони зібралися для того, щоб пройти плановий медогляд напередодні зборів.

У списку гравців, які відправились на медогляд, є потенційний новачок Богдан Слюбик, проте немає Володимира Шепєлєва, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Шепелєв може залишити київський клуб. Одним із варіантів продовження кар'єри для нього називали львівські "Карпати".

Гравець Динамо на медогляді
Медогляд київського "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Хто ще готується до зборів з "Динамо"

Серед тих, хто проходить медогляд разом з основою, також є четверо представників юнацької команди "Динамо". Це В’ячеслав Суркіс, Данило Іщенко, Владислав Герич і Матвій Пономаренко.

Загалом медогляд пройдуть 29 гравців киян, а також Богдан Слюбик. Раніше анонсований центральний захисник з ПАР Іме Окона приєднається до команди вже на зборах. 

Нагадаємо, захисник збірної України Віталій Миколенко може отримати новий контракт від "Евертона".  

Основний голкіпер збірної України може стати гравцем "Манчестер Юнайтед". 

"Ліверпуль" посилить склад напередодні ключового матчу сезону.

У "Арсеналі" назвали умову, за якої Олександр Зінченко може залишити клуб. 

спорт футбол Динамо УПЛ медогляд

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