Динамо Київ змінило склад на тренувальний збір у Туреччині

Динамо відмовилось брати на тренувальний збір свого таланта
Київське "Динамо" скоригувало плани на тренувальний збір у Туреччині. Зміни торкнулися списку гравців, які поїдуть на підготовку.
Про зміни в складі повідомив портал "Динамоманія".
Кого "Динамо" залишить у Києві
З раніше оголошених гравців на тренувальний збір у Туреччину не поїде лівий захисник юнацької команди "Динамо" U-19 Денис Дикий.
Причини відсутності футболіста поки що не повідомляються.
Раніше єдиний інсайд про рішення взяти Дикого на тренувальний збір опублікував Ігор Бурбас. Рішення здавалося дивним, оскільки у киян цю позицію можуть закрити Владислав Дубінчак і Костянтин Вівчаренко.
Джерело зазначило, що на тренувальний збір із юнацької команди візьмуть п'ять футболістів, але їхні імена поки невідомі.
Зазначимо, що футболісти "Динамо" вирушать до Туреччини 5 січня. До цього команда вийде з відпустки і пройде медобстеження.
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