Динамо Київ змінило склад на тренувальний збір у Туреччині

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" скоригувало плани на тренувальний збір у Туреччині. Зміни торкнулися списку гравців, які поїдуть на підготовку.

Про зміни в складі повідомив портал "Динамоманія".

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З раніше оголошених гравців на тренувальний збір у Туреччину не поїде лівий захисник юнацької команди "Динамо" U-19 Денис Дикий.

Причини відсутності футболіста поки що не повідомляються.

Раніше єдиний інсайд про рішення взяти Дикого на тренувальний збір опублікував Ігор Бурбас. Рішення здавалося дивним, оскільки у киян цю позицію можуть закрити Владислав Дубінчак і Костянтин Вівчаренко.

Джерело зазначило, що на тренувальний збір із юнацької команди візьмуть п'ять футболістів, але їхні імена поки невідомі.

Зазначимо, що футболісти "Динамо" вирушать до Туреччини 5 січня. До цього команда вийде з відпустки і пройде медобстеження.

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