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Динамо відмовилось брати на тренувальний збір свого таланта

3 січня 2025 23:25
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо Київ змінило склад на тренувальний збір у Туреччині
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" скоригувало плани на тренувальний збір у Туреччині. Зміни торкнулися списку гравців, які поїдуть на підготовку.

Про зміни в складі повідомив портал "Динамоманія".

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Денис Дикий
Денис Дикий. Фото: "Динамо"

Кого "Динамо" залишить у Києві

З раніше оголошених гравців на тренувальний збір у Туреччину не поїде лівий захисник юнацької команди "Динамо" U-19 Денис Дикий.

Причини відсутності футболіста поки що не повідомляються.

Раніше єдиний інсайд про рішення взяти Дикого на тренувальний збір опублікував Ігор Бурбас. Рішення здавалося дивним, оскільки у киян цю позицію можуть закрити Владислав Дубінчак і Костянтин Вівчаренко.

Джерело зазначило, що на тренувальний збір із юнацької команди візьмуть п'ять футболістів, але їхні імена поки невідомі.

Зазначимо, що футболісти "Динамо" вирушать до Туреччини 5 січня. До цього команда вийде з відпустки і пройде медобстеження.

Нагадаємо, зірковий футболіст збірної України готовий продовжити кар'єру в АПЛ. 

У київському "Динамо" вирішили підсилити свій склад у зимове трансферне вікно. 

Англійський "Ліверпуль" планує підсилити свій склад цієї зими.

У чемпіонаті Іспанії з футболу може розгорітися скандал через каталонську "Барселону".

футбол Динамо УПЛ Олександр Шовковський тренування

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