Динамо Киев изменило состав на тренировочный сбор в Турции

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" подкорректировало планы на тренировочный сбор в Турции. Изменения коснулись списка игроков, которые полетят на подготовку.

Об изменениях в составе сообщил портал "Динамомания".

Читайте также:

Денис Дикий. Фото: "Динамо"

Кого "Динамо" оставит в Киеве

Из ранее озвученных игроков на тренировочный сбор в Турцию не полетит левый защитник юношеской команды "Динамо" U-19 Денис Дикий.

О причинах отсутствия футболиста пока не сообщается.

Ранее единственный инсайд о решении взять Дикого на тренировочный сбор опубликовал Игорь Бурбас. Решение казалось странным, поскольку у киевлян эту позицию могут закрыть Владислав Дубинчак и Константин Вивчаренко.

Источник отметил, что на тренировочный сбор из юношеской команды возьмут пять футболистов, но их имена пока неизвестны.

Отметим, что футболисты "Динамо" отправится в Турцию 5 января. До этого команда выйдет из отпуска и пройдет медобследование.

Напомним, звездный футболист сборной Украины готов продолжить карьеру в АПЛ.

В киевском "Динамо" решили усилить свой состав в зимнее трансферное окно.

Английский "Ливерпуль" намерен усилить свой состав этой зимой.

В чемпионате Испании по футболу может разгореться скандал из-за каталонской "Барселоны".