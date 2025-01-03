Динамо Киев изменило состав на тренировочный сбор в Турции

Динамо отказалось брать на тренировочный сбор своего таланта
Киевское "Динамо" подкорректировало планы на тренировочный сбор в Турции. Изменения коснулись списка игроков, которые полетят на подготовку.
Об изменениях в составе сообщил портал "Динамомания".
Кого "Динамо" оставит в Киеве
Из ранее озвученных игроков на тренировочный сбор в Турцию не полетит левый защитник юношеской команды "Динамо" U-19 Денис Дикий.
О причинах отсутствия футболиста пока не сообщается.
Ранее единственный инсайд о решении взять Дикого на тренировочный сбор опубликовал Игорь Бурбас. Решение казалось странным, поскольку у киевлян эту позицию могут закрыть Владислав Дубинчак и Константин Вивчаренко.
Источник отметил, что на тренировочный сбор из юношеской команды возьмут пять футболистов, но их имена пока неизвестны.
Отметим, что футболисты "Динамо" отправится в Турцию 5 января. До этого команда выйдет из отпуска и пройдет медобследование.
Напомним, звездный футболист сборной Украины готов продолжить карьеру в АПЛ.
В киевском "Динамо" решили усилить свой состав в зимнее трансферное окно.
Английский "Ливерпуль" намерен усилить свой состав этой зимой.
В чемпионате Испании по футболу может разгореться скандал из-за каталонской "Барселоны".
Читайте Новини.LIVE!