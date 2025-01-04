Суркис проходит медосмотр вместе с основой Динамо

Игроки киевского "Динамо" на медосмотре. Фото: ФК "Динамо"

У игроков киевского "Динамо" завершился отпуск. В субботу, 4 января, они собрались для того, чтобы пройти плановый медосмотр накануне сборов.

В списке игроков, которые отправились на медосмотр, есть потенциальный новичок Богдан Слюбик, однако нет Владимира Шепелева, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Ранее СМИ сообщали, что Шепелев может покинуть киевский клуб. Одним из вариантов продолжения карьеры для него называли львовские "Карпаты".

Медосмотр киевского "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Кто еще готовится к сборам с "Динамо"

Среди тех, кто проходит медосмотр вместе с основой, также есть четверо представителей юношеской команды "Динамо". Это Вячеслав Суркис, Даниил Ищенко, Владислав Герич и Матвей Пономаренко.

Всего медосмотр пройдут 29 игроков киевлян, а также Богдан Слюбик. Ранее анонсированный центральный защитник из ЮАР Име Окона присоединится к команде уже на сборах.

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