Стартові склади на матч 11-го туру УПЛ Динамо — Шахтар

Микола Шапаренко проти Артема Бондаренка. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" приймає у Києві донецький "Шахтар". Обидві команди зможуть покращити турнірне становище у разі перемоги.

Олександр Шовковський та Маріно Пушич представили стартові склади команд на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Минулого сезону "Шахтар" виграв у "Динамо" обидва матчі в УПЛ з однаковим рахунком 1:0. Напередодні нової зустрічі кияни посідають друге місце у турнірній таблиці та відстають від "Олександрії" на один бал. "Шахтар" йде на четвертому рядку. Відставання від першого місця становить сім очок.

"Динамівці" Володимир Бражко та Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Наставник "Динамо" Олександр Шовковський дав відпочити лідерам команди під час нещодавнього матчу із "Ромою" у Лізі Європи. Більшість основних футболістів вийшли на поле лише у другому таймі. Але "Шахтар" провів свій єврокубковий поєдинок раніше, ніж кияни.

Капітан "Шахтар" Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Стартові склади на матч

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Буяльський, Кабаєв, Брагару — Ванат.

Тренер: Олександр Шовковський.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке — Криськів, Судаков, Бондаренко, Зубков, Егіналдо — Сікан.

Тренер: Маріно Пушич.

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