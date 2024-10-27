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Динамо-Шахтар — стартові склади на центральний матч УПЛ

27 жовтня 2024 16:59
Станіслав Костюк - Редактор
Стартові склади на матч 11-го туру УПЛ Динамо — Шахтар
Микола Шапаренко проти Артема Бондаренка. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Станіслав Костюк - Редактор

У центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" приймає у Києві донецький "Шахтар". Обидві команди зможуть покращити турнірне становище у разі перемоги.

Олександр Шовковський та Маріно Пушич представили стартові склади команд на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Минулого сезону "Шахтар" виграв у "Динамо" обидва матчі в УПЛ з однаковим рахунком 1:0. Напередодні нової зустрічі кияни посідають друге місце у турнірній таблиці та відстають від "Олександрії" на один бал. "Шахтар" йде на четвертому рядку. Відставання від першого місця становить сім очок.

Володимир Бражко та Едуардо Герреро
"Динамівці" Володимир Бражко та Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Наставник "Динамо" Олександр Шовковський дав відпочити лідерам команди під час нещодавнього матчу із "Ромою" у Лізі Європи. Більшість основних футболістів вийшли на поле лише у другому таймі. Але "Шахтар" провів свій єврокубковий поєдинок раніше, ніж кияни.

Микола Матвієнко
Капітан "Шахтар" Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Стартові склади на матч

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Буяльський, Кабаєв, Брагару — Ванат.

Тренер: Олександр Шовковський.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке — Криськів, Судаков, Бондаренко, Зубков, Егіналдо — Сікан.

Тренер: Маріно Пушич.

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