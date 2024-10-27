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Динамо-Шахтер — стартовые составы на центральный матч УПЛ

27 октября 2024 16:59
Станислав Костюк - Редактор
Стартовые составы на матч 11-го тура УПЛ Динамо — Шахтер
Николай Шапаренко против Артема Бондаренко. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

В центральном матче 11 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" принимает в Киеве донецкий "Шахтер". Обе команды смогут улучшить турнирное положение в случае победы. 

Александр Шовковский и Марино Пушич представили стартовые составы команд на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В прошлом сезоне "Шахтер" выиграл у "Динамо" оба матча в УПЛ с одинаковым счетом 1:0. Накануне новой встречи киевляне занимают второе место в турнирной таблице и отстают от "Александрии" на один балл. "Шахтер" идет на четвертой строчке. Отставание от первого места составляет семь очков. 

Владимир Бражко и Эдуардо Герреро
"Динамовцы" Владимир Бражко и Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Наставник "Динамо" Александр Шовковский дал отдохнуть лидерам команды во время недавнего матча с "Ромой" в Лиге Европы. Большинство основных футболистов вышли на поле только во втором тайме. Но "Шахтер" провел свой еврокубковый поединок раньше, чем киевляне. 

Николай Матвиенко
Капитан "Шахтер" Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Стартовые составы на матч 

"Динамо": Бущан — Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак — Бражко, Андриевский — Буяльский, Кабаев, Брагару — Ванат.

Тренер: Александр Шовковский. 

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике — Крыськив, Судаков, Бондаренко, Зубков, Эгиналдо — Сикан.

Тренер: Марино Пушич. 

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Динамо футбол ФК Шахтер спорт УПЛ

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