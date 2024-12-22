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Динамо та Полісся красиво привітали Усика після бою із Ф'юрі

22 грудня 2024 08:01
Олексій Паламарчук - Редактор
Бій Усик Ф'юрі 2 — Динамо та Полісся оцінили перемогу українця
Олександр Усик святкує перемогу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі в бою-реванші й залишився чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Усі три судді поєдинку віддали перевагу українському спортсмену.

Клуби УПЛ наголосили на досягненні боксера на своїх сторінках у соціальних мережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У Саудівській Аравії відбувся один із головних боксерських боїв року. Олександр Усик підтвердив статус чемпіона світу у надважкій вазі та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 116:112.

Як Усика привітали в Україні

Офіційні особи, українські військовослужбовці, зірки спорту та шоубізнесу адресували переможцю боксерського поєдинку теплі слова одразу після перемоги Усика. Олександр отримав вітання і від українських футбольних клубів.

Донецький "Шахтар" вибрав фотографію, на якій Усік зображений з його поясами. "Українська сила та міць! З перемогою чемпіон", — написали "гірники".

А от "Полісся" та "Динамо" влаштували справжнє змагання, хто краще привітає українського боксера. Усика пов'язує контракт із житомирською командою, а київський клуб він підтримує вже дуже давно.

"Наш чемпіон!" — вказали у "Динамо" на фотографії із вмотивованим боксером.

Олександр Усик
Олександр Усик на рингу. Фото: instagram.com/fcpolissya/

А житомирський клуб присвяти Усику одразу декілька знімків. Один із них виявився колажем перемоги Олександра над Тайсоном Ф'юрі.

Олександр Усик
Колаж на честь Усика. Фото: instagram.com/fcpolissya/

На іншій фотографії українець стоїть спинками до камери, на його халаті видно напис "FC Polissya". "Сила в зграї", — так житомирський клуб підписав цей знімок.

Нагадаємо, вже доступний відео огляд з найкращими моментами бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

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Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Динамо Бій Усик — Ф'юрі Полісся

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