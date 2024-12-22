Бій Усик Ф'юрі 2 — Динамо та Полісся оцінили перемогу українця

Динамо та Полісся красиво привітали Усика після бою із Ф'юрі
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі в бою-реванші й залишився чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Усі три судді поєдинку віддали перевагу українському спортсмену.
Клуби УПЛ наголосили на досягненні боксера на своїх сторінках у соціальних мережах, повідомляє портал Новини.LIVE.
У Саудівській Аравії відбувся один із головних боксерських боїв року. Олександр Усик підтвердив статус чемпіона світу у надважкій вазі та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 116:112.
Як Усика привітали в Україні
Офіційні особи, українські військовослужбовці, зірки спорту та шоубізнесу адресували переможцю боксерського поєдинку теплі слова одразу після перемоги Усика. Олександр отримав вітання і від українських футбольних клубів.
Донецький "Шахтар" вибрав фотографію, на якій Усік зображений з його поясами. "Українська сила та міць! З перемогою чемпіон", — написали "гірники".
А от "Полісся" та "Динамо" влаштували справжнє змагання, хто краще привітає українського боксера. Усика пов'язує контракт із житомирською командою, а київський клуб він підтримує вже дуже давно.
"Наш чемпіон!" — вказали у "Динамо" на фотографії із вмотивованим боксером.
А житомирський клуб присвяти Усику одразу декілька знімків. Один із них виявився колажем перемоги Олександра над Тайсоном Ф'юрі.
На іншій фотографії українець стоїть спинками до камери, на його халаті видно напис "FC Polissya". "Сила в зграї", — так житомирський клуб підписав цей знімок.
Нагадаємо, вже доступний відео огляд з найкращими моментами бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.
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