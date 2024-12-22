Бой Усик Фьюри 2 — Динамо и Полесье оценили победу украинца

Александр Усик празднует победу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в бою-реванше и остался чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе. Все три судьи поединка отдали предпочтение украинскому спортсмену.

Клубы УПЛ отметили достижение боксера на своих страницах в социальных сетях, сообщает портал Новини.LIVE.

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В Саудовской Аравии состоялся один из главных боксерских боев года. Александр Усик подтвердил статус чемпиона мира в супертяжелом весе и одержал победу единогласным решением судей со счетом 116:112.

Как Усика поздравили в Украине

Официальные лица, украинские военнослужащие, звезды спорта и шоу-бизнеса адресовали победителю боксерского поединка теплые слова сразу после победы Усика. Александр получил поздравления и от украинских футбольных клубов.

Донецкий "Шахтер" выбрал фотографию, на которой Усик запечатлен с его поясами. "Украинская сила и мощь! С победой чемпион", — написали "горняки".

А вот "Полесье" и "Динамо" устроили настоящее соревнование, кто лучше поздравит украинского боксера. Усика связывает контракт с житомирской командой, а киевский клуб он поддерживает уже очень давно.

"Наш чемпион!" — указали в "Динамо" на фотографии с предельно мотивированным боксером.

Александр Усик на ринге. Фото: instagram.com/fcpolissya/

А житомирский клуб посвяти Усику сразу несколько снимков. Один из них оказался коллажем победы Александра над Тайсоном Фьюри.

Коллаж в честь Усика. Фото: instagram.com/fcpolissya/

На второй фотографии украинец стоит спинок к камере, на его халате видно надпись "FC Polissya". "Сила в стае", — так житомирский клуб подписал этот снимок.

Напомним, уже доступен видео обзор с лучшими моментами боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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