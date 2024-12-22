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Динамо и Полесье красиво поздравили Усика после победы над Фьюри

22 декабря 2024 08:01
Алексей Паламарчук - Редактор
Бой Усик Фьюри 2 — Динамо и Полесье оценили победу украинца
Александр Усик празднует победу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в бою-реванше и остался чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе. Все три судьи поединка отдали предпочтение украинскому спортсмену. 

Клубы УПЛ отметили достижение боксера на своих страницах в социальных сетях, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В Саудовской Аравии состоялся один из главных боксерских боев года. Александр Усик подтвердил статус чемпиона мира в супертяжелом весе и одержал победу единогласным решением судей со счетом 116:112. 

Как Усика поздравили в Украине 

Официальные лица, украинские военнослужащие, звезды спорта и шоу-бизнеса адресовали победителю боксерского поединка теплые слова сразу после победы Усика. Александр получил поздравления и от украинских футбольных клубов. 

Донецкий "Шахтер" выбрал фотографию, на которой Усик запечатлен с его поясами. "Украинская сила и мощь! С победой чемпион", — написали "горняки". 

А вот "Полесье" и "Динамо" устроили настоящее соревнование, кто лучше поздравит украинского боксера. Усика связывает контракт с житомирской командой, а киевский клуб он поддерживает уже очень давно. 

"Наш чемпион!" — указали в "Динамо" на фотографии с предельно мотивированным боксером. 

Александр Усик
Александр Усик на ринге. Фото: instagram.com/fcpolissya/

А житомирский клуб посвяти Усику сразу несколько снимков. Один из них оказался коллажем победы Александра над Тайсоном Фьюри.

Александр Усик
Коллаж в честь Усика. Фото: instagram.com/fcpolissya/

На второй фотографии украинец стоит спинок к камере, на его халате видно надпись "FC Polissya". "Сила в стае", — так житомирский клуб подписал этот снимок. 

Напомним, уже доступен видео обзор с лучшими моментами боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. 

Бывшая звезда киевского "Динамо" после отъезда из Украины отдыхает с футболистами сборной России. 

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Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Динамо Бой Усик — Фьюрі Полесье

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