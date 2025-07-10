Шовковський обрав першого новачка для Динамо цього літа

Стефан Раделіч під час матчу. Фото: instagram.com/stjradeljic6/

Чемпіон України "Динамо" справді проявляє інтерес до центрального захисника "Рієки" Стефана Раделіча. Однак генеральне підтвердження переходу поки що відсутнє.

Йдеться про підготовлену пропозицію від українського клубу, повідомляє Sportski Novosti.

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Як стало відомо, пропозиція щодо трансферу Стефана Раделіча дійсно є. У "Динамо" вивчають гравця та розглядають його як потенційне посилення лінії оборони. Але про виконаний трансфер та суми поки що говорити зарано.

Стефан Раделіч із дружиною. Фото: instagram.com/stjradeljic6/

Згідно з інформацією з Хорватії, "Рієка" оцінює Раделіча приблизно у 2,8-3 млн євро, але остаточне рішення залежить від запиту самого гравця. Агент захисника вже спростував деякі чутки — про перехід до Києва не йдеться, і переговори поки тільки на початковому етапі.

Що відомо про Раделіча

Це 27-річний боснійський центральний захисник зростом 2 метри 1 сантиметр, який дебютував в академії "Зріньскі" та пройшов шлях через "Штутгарт II", "Осієк", "Шериф" та "Рієку". З 2023 року виступає за "Рієку", де провів 52 матчі та забив 2 голи, а в сезоні 2024/25 став чемпіоном Хорватії та володарем Кубка.

Минулого сезону Раделіч провів 37 матчів, відзначившись 3 голами та 1 асистом. Це стабільний гравець оборони, який може стати важливим поповненням для "Динамо".

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