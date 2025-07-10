Шовковский выбрал первого новичка для Динамо этим летом

Стефан Раделич во время матча. Фото: instagram.com/stjradeljic6/

Чемпион Украины "Динамо" действительно проявляет интерес к центральному защитнику "Риеки" Стефану Раделичу. Однако генеральное подтверждение перехода пока отсутствует.

Речь идет о подготовленном предложении от украинского клуба, сообщает Sportski Novosti.

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Как стало известно, предложение по трансферу Стефана Раделича действительно есть. В "Динамо" изучают игрока и рассматривают его как потенциальное усиление линии обороны. Но о выполненном трансфере и суммах пока говорить рано.

Стефан Раделич с женой. Фото: instagram.com/stjradeljic6/

Согласно информации из Хорватии, "Риека" оценивает Раделича примерно в 2,8‑3 млн евро, но окончательное решение зависит от запроса самого игрока. Агент защитника уже опроверг некоторые слухи — о переходе в Киев речь не идёт, и переговоры пока только на начальном этапе.

Что известно о Раделиче

Это 27‑летний боснийский центральный защитник ростом 2 метра 1 сантиметр, дебютировавший в академии "Зриньски" и прошедший путь через "Штутгарт II", "Осиек", "Шериф" и "Риеку". С 2023 года выступает за "Риеку", где провел 52 матча и забил 2 гола, а в сезоне 2024/25 стал чемпионом Хорватии и обладателем Кубка.

В прошлом сезоне Раделич провел 37 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Это стабильный игрок обороны, который может стать важным пополнением для "Динамо".

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