Шовковский выбрал первого новичка для Динамо этим летом

Динамо интересуется иностранным защитником — кто он
Чемпион Украины "Динамо" действительно проявляет интерес к центральному защитнику "Риеки" Стефану Раделичу. Однако генеральное подтверждение перехода пока отсутствует.
Речь идет о подготовленном предложении от украинского клуба, сообщает Sportski Novosti.
Как стало известно, предложение по трансферу Стефана Раделича действительно есть. В "Динамо" изучают игрока и рассматривают его как потенциальное усиление линии обороны. Но о выполненном трансфере и суммах пока говорить рано.
Согласно информации из Хорватии, "Риека" оценивает Раделича примерно в 2,8‑3 млн евро, но окончательное решение зависит от запроса самого игрока. Агент защитника уже опроверг некоторые слухи — о переходе в Киев речь не идёт, и переговоры пока только на начальном этапе.
Что известно о Раделиче
Это 27‑летний боснийский центральный защитник ростом 2 метра 1 сантиметр, дебютировавший в академии "Зриньски" и прошедший путь через "Штутгарт II", "Осиек", "Шериф" и "Риеку". С 2023 года выступает за "Риеку", где провел 52 матча и забил 2 гола, а в сезоне 2024/25 стал чемпионом Хорватии и обладателем Кубка.
В прошлом сезоне Раделич провел 37 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Это стабильный игрок обороны, который может стать важным пополнением для "Динамо".
Напомним, команда Александра Шовковского не вернется в Киев как минимум в течение ближайшего месяца.
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