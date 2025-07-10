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Главная Спорт Динамо интересуется иностранным защитником — кто он

Динамо интересуется иностранным защитником — кто он

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 17:18
Шовковский выбрал первого новичка для Динамо этим летом
Стефан Раделич во время матча. Фото: instagram.com/stjradeljic6/

Чемпион Украины "Динамо" действительно проявляет интерес к центральному защитнику "Риеки" Стефану Раделичу. Однако генеральное подтверждение перехода пока отсутствует. 

Речь идет о подготовленном предложении от украинского клуба, сообщает Sportski Novosti

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Как стало известно, предложение по трансферу Стефана Раделича действительно есть. В "Динамо" изучают игрока и рассматривают его как потенциальное усиление линии обороны. Но о выполненном трансфере и суммах пока говорить рано. 

Стефан Раделич
Стефан Раделич с женой. Фото: instagram.com/stjradeljic6/

Согласно информации из Хорватии, "Риека" оценивает Раделича примерно в 2,8‑3 млн евро, но окончательное решение зависит от запроса самого игрока. Агент защитника уже опроверг некоторые слухи — о переходе в Киев речь не идёт, и переговоры пока только на начальном этапе. 

Что известно о Раделиче

Это 27‑летний боснийский центральный защитник ростом 2 метра 1 сантиметр, дебютировавший в академии "Зриньски" и прошедший путь через "Штутгарт II", "Осиек", "Шериф" и "Риеку". С 2023 года выступает за "Риеку", где провел 52 матча и забил 2 гола, а в сезоне 2024/25 стал чемпионом Хорватии и обладателем Кубка.

В прошлом сезоне Раделич провел 37 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Это стабильный игрок обороны, который может стать важным пополнением для "Динамо". 

Напомним, команда Александра Шовковского не вернется в Киев как минимум в течение ближайшего месяца. 

Тем временем в столичной команде назрел скандал из-за отношений двух игроков. 

У Андрея Лунина возникли проблемы, которые могут привести к уходу украинца из "Реала". 

Юлия Левченко продолжает радовать поклонников новым, яркими образами и свежей красотой. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы ФК Риека
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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