Куртуа вытеснил Лунина — украинец может покинуть Реал

Андрей Лунин демонстрирует мастерство. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У Андрея Лунина вновь обострились проблемы в мадридском "Реале". После того как команду летом 2025 года возглавил Хаби Алонсо, украинский вратарь перестал рассматриваться как основной игрок.

Новый главный тренер делает ставку на восстановившегося Тибо Куртуа, который, несмотря на возраст и прошлую травму, остаётся первым номером, сообщает Marca.

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Ситуация осложняется тем, что бельгиец не собирается покидать клуб, а сам Лунин подписал с "бланкос" долгосрочный контракт. На фоне изменений в тренерском штабе Андрей оказался в неудобной позиции: надежды на конкуренцию за основу стремительно тают.

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Летнее трансферное окно может стать определяющим. Если Лунин не найдёт новый клуб — хотя бы в аренду — до конца августа, он рискует весь сезон провести на скамейке. Это будет серьёзным ударом по его форме и шансам сохранить место в стартовом составе сборной Украины.

Что ждет Лунина дальше

Пока в испанской прессе не сообщают о конкретных вариантах перехода для украинца. Но понятно, что каждый день без решения работает против него. Накануне старта сезона Лунин оказался в замкнутом круге — контракт есть, доверия тренера нет, а конкуренция с Куртуа практически проиграна.

Если ситуация не изменится, вратарь рискует потерять не только игровой тонус, но и важную роль в сборной Украины. В таких условиях аренда в сильный европейский клуб могла бы стать спасением и для карьеры, и для национальной команды.

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