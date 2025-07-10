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Головна Спорт Лунін застряг у "пастці" Реала через новий контракт

Лунін застряг у "пастці" Реала через новий контракт

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 16:19
Куртуа витіснив Луніна — українець може покинути Реал
Андрій Лунін демонструє майстерність. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У Андрія Луніна знову загострилися проблеми в мадридському "Реалі". Після того як команду влітку 2025 року очолив Хабі Алонсо, український воротар перестав розглядатися як основний гравець.

Новий головний тренер робить ставку на відновленого Тібо Куртуа, який, попри вік та минулу травму, залишається першим номером, повідомляє Marca.

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Ситуація ускладнюється тим, що бельгієць не збирається залишати клуб, а сам Лунін підписав із "бланкос" довгостроковий контракт. На тлі змін у тренерському штабі Андрій опинився в незручній позиції: надії на конкуренцію за основу стрімко тануть.

Андрей Лунин
Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Літнє трансферне вікно може стати визначальним. Якщо Лунін не знайде нового клубу — хоча б в оренду — до кінця серпня, він ризикує весь сезон провести на лавці. Це буде серйозним ударом по його формі та шансах зберегти місце в стартовому складі збірної України.

Що чекає на Луніна далі

Поки в іспанській пресі не повідомляють про конкретні варіанти переходу для українця. Але зрозуміло, що кожен день без рішення працює проти нього. Напередодні старту сезону Лунін опинився в замкненому колі — контракт є, довіри тренера немає, а конкуренція з Куртуа практично програна.

Якщо ситуація не зміниться, воротар ризикує втратити не тільки ігровий тонус, а й важливу роль у збірній України. За таких умов оренда в сильний європейський клуб могла б стати порятунком і для кар'єри, і для національної команди.

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спорт футбол Збірна України з футболу Реал Мадрид Андрій Лунін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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