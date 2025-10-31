Динамо перемогло Шахтар у центральному матчі чемпіонату U-19

Матч "Шахтар" U-19 — "Динамо" U-19. Фото: "Динамо"

В Національній лізі U-19 пройшов центральний матч. Київське "Динамо" на виїзді зіграло з донецьким "Шахтарем".

Киянам вдалося перемогти з рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що перед очним матчем "Шахтар" знаходився на першій позиції в турнірній таблиці та випереджав "Динамо" та п’ять очок.

"Динамо" вирвало перемогу завдяки неймовірному удару

В Щасливому на Київщині на 35-й хвилині Пономаренко відкрив рахунок після передач Захарченка та Осипенка — 0:1. У другому таймі він же оформив дубль на 55-й хвилині, добивши після кутового — 0:2.

"Шахтар" відіграв один м’яч на 60-й хвилині після удару Сметани зі штрафного. Через 15 хвилин Петрук зрівняв рахунок —2:2.

Наприкінці гри Озимай забив, але гол скасували через офсайд. Потім на 89-й хвилині Губенко дальнім ударом по дивній траєкторії приніс "Динамо" перемогу — 2:3.

"Шахтар" — "Динамо" — 2:3

Голи: Сметана, 60, Петрук, 75 — Пономаренко, 35, 55, Губенко, 89

