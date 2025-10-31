Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо U-19 завдяки неймовірному удару обіграло Шахтар

Динамо U-19 завдяки неймовірному удару обіграло Шахтар

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 16:21
Оновлено: 16:21
Динамо перемогло Шахтар у центральному матчі чемпіонату U-19
Матч "Шахтар" U-19 — "Динамо" U-19. Фото: "Динамо"

В Національній лізі U-19 пройшов центральний матч. Київське "Динамо" на виїзді зіграло з донецьким "Шахтарем".

Киянам вдалося перемогти з рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зазначимо, що перед очним матчем "Шахтар" знаходився на першій позиції в турнірній таблиці та випереджав "Динамо" та п’ять очок.

"Динамо" вирвало перемогу завдяки неймовірному удару

В Щасливому на Київщині на 35-й хвилині Пономаренко відкрив рахунок після передач Захарченка та Осипенка — 0:1. У другому таймі він же оформив дубль на 55-й хвилині, добивши після кутового — 0:2.

"Шахтар" відіграв один м’яч на 60-й хвилині після удару Сметани зі штрафного. Через 15 хвилин Петрук зрівняв рахунок —2:2.

Наприкінці гри Озимай забив, але гол скасували через офсайд. Потім на 89-й хвилині Губенко дальнім ударом по дивній траєкторії приніс "Динамо" перемогу — 2:3.

"Шахтар" — "Динамо" — 2:3

Голи: Сметана, 60, Петрук, 75 — Пономаренко, 35, 55, Губенко, 89

Нагадаємо, один із найстаріших українських клубів судитиметься з росіянами, які використовують їх емблему.

Українська легкоатлетка вразила красою в 14 сезоні популярного шоу "Холостяк".

Дорослі команди "Шахтаря" та "Динамо" зіграють в УПЛ 2 листопада — де та коли дивитися матч.

футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації