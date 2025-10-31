Видео
Україна
Видео

Динамо U-19 благодаря невероятному удару обыграло Шахтер

Динамо U-19 благодаря невероятному удару обыграло Шахтер

Дата публикации 31 октября 2025 16:21
обновлено: 16:21
Динамо победило Шахтер в центральном матче чемпионата U-19
Матч "Шахтер" U-19 — "Динамо" U-19. Фото: "Динамо"

В Национальной лиге U-19 прошел центральный матч. Киевское "Динамо" на выезде сыграло с донецким "Шахтером".

Киевлянам удалось победить со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что перед очным матчем "Шахтер" находился на первой позиции в турнирной таблице и опережал "Динамо" на пять очков.

"Динамо" вырвало победу благодаря невероятному удару

В Счастливом Киевской области на 35-й минуте Пономаренко открыл счет после передач Захарченко и Осипенко — 0:1. Во втором тайме он же оформил дубль на 55-й минуте, добив после углового — 0:2.

"Шахтер" отыграл один мяч на 60-й минуте после удара Сметаны со штрафного. Через 15 минут Петрук сравнял счет —2:2.

В конце игры Озимай забил, но гол отменили из-за офсайда. Затем на 89-й минуте Губенко дальним ударом по странной траектории принес "Динамо" победу — 2:3.

"Шахтер" — "Динамо" — 2:3

Голы: Сметана, 60, Петрук, 75 — Пономаренко, 35, 55, Губенко, 89

Напомним, один из старейших украинских клубов будет судиться с россиянами, которые используют их эмблему.

Украинская легкоатлетка поразила красотой в 14 сезоне популярного шоу "Холостяк".

Взрослые команды "Шахтера" и "Динамо" сыграют в УПЛ 2 ноября - где и когда смотреть матч.

футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
