Динамо U-19 поступилося Аталанті в серії пенальті в Юнацькій лізі УЄФА — відео

Матч "Динамо" — "Аталанта". Фото: "Динамо" Київ

В 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА свій матч провело київське "Динамо". Команда Ігоря Костюка зіграла з італійською "Аталантою".

В Туреччині "Динамо" поступилося в серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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Кияни пропустили напочатку матчу після добивання від Гоггі. Перед цим Суркіс парирував дальній удар.

Попри забитий м'яч "Динамо" виглядало цікавіше й невдовзі зрівняла рахунок. На 23-й хвилині після подачі з кутового Камара зрізав м'яч у свої ворота.

На 28-й хвилині кияни вийшли вперед. Після навісу Осипенка Пономаренко головою "всадив" м'яч у ворота.

В кінці першого тайм "Динамо" забило втретє після того, як Кремчанін ударом низом пробив голкіпера суперника.

"Динамо" дуже впевнено гало до помилки Суркіса на 63-й хвилині. Воротар "Динам" після подачі випустив м'яч з рук, а Фіогбе забив у пусті ворота.

На 70-й хвилині ще одна помилка призвела до того, що суперник зрівняв рахунок. Сизонюк вибив м'яч у Фіогбе, який оформив дубль.

В основний час більше ніхто не забив й команди перейшли до серії пенальті. За 11-метровими "Аталанта" перемогла з рахунком 7:6. У "Динамо" не забили Кремчанін, Пейкрішвілі та Третяк.

"Динамо" — "Аталанта" 3:3 (6:7 за пен.)

Голи: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанін, 45 — Бонсіньйорі, 12, Даміано, 63, Фіогбе, 70.

"Динамо" U-19: Суркіс, Коробов (Третяк, 80), Захарченко, Сизонюк (Білий, 90+3), Губенко, Пеікрішвілі, Саленко, Осипенко (Люсін, 80), Редушко (Андрейко, 75), Кремчанін, Пономаренко.

"Аталанта" U-19: Дзанкі, Гецці (Сімонетто, 46), Таванті, Гоббо, Бананомі (Аррігоні, 84), Стеффанані, Гаріані (Фіогбе, 55), Іделе, Бонсіньйорі (Ісоа, 65), Бальдо (Даміано, 46), Камара.

Попередження: Коробов, Третяк, Пономаренко, Саленко — Іделе.

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