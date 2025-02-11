Динамо U-19 уступило Аталанте в серии пенальти в Юношеской лиге УЕФА — видео

Матч "Динамо" — "Аталанта". Фото: "Динамо" Киев

В 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА свой матч провело киевское "Динамо". Команда Игоря Костюка сыграла с итальянской "Аталантой".

В Турции "Динамо" уступило в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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Киевляне пропустили в начале матча после добивания от Гогги. Перед этим Суркис парировал дальний удар.

Несмотря на забитый мяч, "Динамо" выглядело интереснее и вскоре сравняло счет. На 23-й минуте после подачи с углового Камара срезал мяч в свои ворота.

На 28-й минуте киевляне вышли вперед. После навеса Осипенко Пономаренко головой "всадил" мяч в ворота.

В конце первого тайм "Динамо" забило в третий раз после того, как Кремчанин ударом низом пробил голкипера соперника.

"Динамо" очень уверенно играло до ошибки Суркиса на 63-й минуте. Вратарь "Динамо" после подачи выпустил мяч из рук, а Фиогбе забил в пустые ворота.

На 70-й минуте еще одна ошибка привела к тому, что соперник сравнял счет. Сизонюк выбил мяч у Фиогбе, который оформил дубль.

В основное время больше никто не забил, и команды перешли к серии пенальти. По 11-метровым "Аталанта" победила со счетом 7:6. У "Динамо" не забили Кремчанин, Пейкришвили и Третьяк.

"Динамо" — "Аталанта" 3:3 (6:7 по пен.)

Голы: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 — Бонсиньори, 12, Дамиано, 63, Фиогбе, 70.

"Динамо" U-19: Суркис, Коробов (Третьяк, 80), Захарченко, Сизонюк (Белый, 90+3), Губенко, Пеикришвили, Саленко, Осипенко (Люсин, 80), Редушко (Андрейко, 75), Кремчанин, Пономаренко.

"Аталанта" U-19: Дзанки, Гецци (Симонетто, 46), Таванти, Гоббо, Бананоми (Арригони, 84), Стеффанани, Гариани (Фиогбе, 55), Иделе, Бонсиньори (Исоа, 65), Бальдо (Дамиано, 46), Камара.

Предупреждения: Коробов, Третьяк, Пономаренко, Саленко — Иделе.

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