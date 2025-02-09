Экс-игрок Динамо Сергей Рыбалка получил тренерскую лицензию

Бывшая звезда Динамо получила тренерскую лицензию
Украинский 34-летний полузащитник Сергей Рыбалка официально стал тренером. Игрок получил специальную лицензию.
Об этом сообщил в Facebook бывший арбитр Александр Шамич.
Известный игрок "Динамо" стал тренером
На текущий момент известно, что Рыбалка получил лицензию B.
Лицензия УЕФА категории B ниже, чем лицензия A и позволяет занимать позиции главных тренеров любительских клубов, молодежных команд до 16 лет и быть помощниками тренеров в профессиональных клубах.
Прошлым летом 34-летний Рыбалка покинул черкасский ЛНЗ, где в прошлом сезоне забил один гол в 17 матчах.
До клуба из Черкасс Рыбалка выступал за "Арсенал" Харьков, "Динамо" Киев, чешский "Слован", турецкий "Сивасспор" и "Александрию".
Ожидается, что Рыбалка будет выступать на любительском уровне за "Лисне".
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