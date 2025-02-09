Экс-игрок Динамо Сергей Рыбалка получил тренерскую лицензию

Сергей Рыбалка разом з Сергієм Сидорчуком та Андрієм Ярмоленком. Фото: "Динамо"

Украинский 34-летний полузащитник Сергей Рыбалка официально стал тренером. Игрок получил специальную лицензию.

Об этом сообщил в Facebook бывший арбитр Александр Шамич.

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Сергей Рыбалка. Фото: facebook.com/oleksandr.shamych/

Известный игрок "Динамо" стал тренером

На текущий момент известно, что Рыбалка получил лицензию B.

Лицензия УЕФА категории B ниже, чем лицензия A и позволяет занимать позиции главных тренеров любительских клубов, молодежных команд до 16 лет и быть помощниками тренеров в профессиональных клубах.

Прошлым летом 34-летний Рыбалка покинул черкасский ЛНЗ, где в прошлом сезоне забил один гол в 17 матчах.

До клуба из Черкасс Рыбалка выступал за "Арсенал" Харьков, "Динамо" Киев, чешский "Слован", турецкий "Сивасспор" и "Александрию".

Ожидается, что Рыбалка будет выступать на любительском уровне за "Лисне".

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