Денис Гармаш завершил карьеру и будет играть за аматорский клуб

Денис Гармаш. Фото: "Металлист 1925"

Бывший лидер киевского "Динамо" Денис Гармаш завершил профессиональную карьеру. При этом футболист решил выступать на любительском уровне.

Гармаш будет выступать у Любительской лиге Украины, сообщает "Киевщина футбольная".

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Гармаш нашел новую команду

По информации источника, 34-летний футболист попал в заявку футбольного клуба "Лесное".

Гармаш начиная с 25 января начнет выступать на Мемориале Олега Макарова, который пройдет в Киеве и Киевской области

Ожидается, что 21 января Гармаш сыграет в товарищеском матче против юношей из "Колоса".

Последним профессиональным клубом Гармаша был харьковский "Металлист 1925", где он сначала имел статус резервиста, а Патрик ван Леувен перевел его в дубль.

Гармаш в текущем сезоне вышел на поле лишь в четырех матчах, где не отличался результативными действиями. С 19 января футболист официально находился без клуба.

За свою карьеру Гармаш в 452 матчах забил 69 мячей и сделал 47 ассистов.

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