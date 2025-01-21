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Гармаш знайшов нову команду — її статус усіх здивує

21 січня 2025 11:21
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Денис Гармаш завершив кар'єру і гратиме за аматорський клуб
Денис Гармаш. Фото: "Металіст 1925"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній лідер київського "Динамо" Денис Гармаш завершив професійну кар'єру. При цьому футболіст вирішив виступати на аматорському рівні.

Гармаш виступатиме в Аматорській лізі України, повідомляє "Київщина футбольна".

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Денис Гармаш. Фото: "Металіст 1925"

Гармаш знайшов нову команду

За інформацією джерела, 34-річний футболіст потрапив до заявки футбольного клубу "Лісове".

Гармаш починаючи з 25 січня почне виступати на Меморіалі Олега Макарова, який пройде в Києві та Київській області

Очікується, що 21 січня Гармаш зіграє в товариському матчі проти юнаків з "Колоса".

Останнім професійним клубом Гармаша був харківський "Металіст 1925", де він спершу мав статус резервіста, а Патрік ван Леувен перевів його до дубля.

Гармаш у поточному сезоні вийшов на поле лише в чотирьох матчах, де не відзначався результативними діями. З 19 січня футболіст офіційно перебував без клубу.

За свою кар'єру Гармаш у 452 матчах забив 69 м'ячів і зробив 47 асистів.

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Київ УАФ футбол Денис Гармаш ФК Металіст 1925

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