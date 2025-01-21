Чому Динамо не підписало Слюбика — Циганик розповів про позицію Шовковського

Циганик розповів, чому Динамо відмовилось від гравця Руху
Київське "Динамо" відмовилось від трансферу центрального захисника львівського "Руха" Богдана Слюбика. Футболіст теж був не готовий грати в команді, де йому не дають гарантій на стартовий склад.
Журналіст Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу розповів, чому захисник "Руху" не перейшов у "Динамо".
"Динамо" не захотіло переплачувати
Циганик заявив, що "Динамо" не захотіло платити ті гроші, які "Рух" вимагав за Слюбика. Точна сума не уточнюється.
За словами Циганика, футболіст міг би опинитися в "Динамо", однак, на думку Шовковського, він не є кращим за тих, хто вже є в складі команди.
При цьому Циганик підкреслив, що проблема не в тому, що Слюбик не захотів залишитися в "Динамо", а в небажанні клубу сплачувати суму, яку запросив "Рух".
"Платити немаленькі гроші, які "Рух" запросив за гравця, "Динамо" просто не захотіло.
Тут не питання в тому, що Слюбик не захотів залишатися в "Динамо", а в тому, що "Динамо" не захотіло за нього платити гроші", — заявив Циганик.
Слюбик має чинний контракт з "Рухом" до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 700 тисяч євро.
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