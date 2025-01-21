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Циганик розповів, чому Динамо відмовилось від гравця Руху

21 січня 2025 10:09
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Чому Динамо не підписало Слюбика — Циганик розповів про позицію Шовковського
Богдан Слюбик. Фото: "Рух"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" відмовилось від трансферу центрального захисника львівського "Руха" Богдана Слюбика. Футболіст теж був не готовий грати в команді, де йому не дають гарантій на стартовий склад.

Журналіст Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу розповів, чому захисник "Руху" не перейшов у "Динамо".

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"Динамо" не захотіло переплачувати

Циганик заявив, що "Динамо" не захотіло платити ті гроші, які "Рух" вимагав за Слюбика. Точна сума не уточнюється.

За словами Циганика, футболіст міг би опинитися в "Динамо", однак, на думку Шовковського, він не є кращим за тих, хто вже є в складі команди.

При цьому Циганик підкреслив, що проблема не в тому, що Слюбик не захотів залишитися в "Динамо", а в небажанні клубу сплачувати суму, яку запросив "Рух".

"Платити немаленькі гроші, які "Рух" запросив за гравця, "Динамо" просто не захотіло.

Тут не питання в тому, що Слюбик не захотів залишатися в "Динамо", а в тому, що "Динамо" не захотіло за нього платити гроші", — заявив Циганик.

Слюбик має чинний контракт з "Рухом" до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, легенда "Динамо" зробив несподіваний прогноз на гру киян з "Галатасараєм". 

Наставник "Динамо" може виставити на матч з "Галатасараєм" дубль — що відомо.

Нападника збірної України продали в чемпіонат Туреччини.

футбол Динамо Рух Львів Ігор Циганик Богдан Слюбик

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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