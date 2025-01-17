В Динамо вирішили, що робити з Оконом та Слюбиком — деталі

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Клуби української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до другої частини сезону. У тому числі розв'язують кадрові питання.

Київське "Динамо" визначилось щодо майбутнього двох гравців, які проходили перегляд на зборах столичного клубу, повідомляє ТаТоТаке.

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Мова йде про центральних захисників Іме Окона та Богдана Слюбика. Вони долучилися до киян під час підготовки та мали змогу показати все, що вони вміють.

Чи перейдуть Окон та Слюбик до "Динамо"?

За даними джерел, "Динамо" не буде орендувати чи купувати захисника з Південної Африки Іме Окона. Для нього перегляд закінчено.

Крім того, з великою долею ймовірності повернеться до свого минулого клубу й Богдан Слюбик.

В "Динамо" вважають, що обидва гравці не сильніші за тих центральних захисників, які зараз є в клубі. Тому Слюбик може повернутись до львівського "Руха", де зможе отримувати нормальну ігрову практику, а "Динамо" продовжить стежити за його прогресом.

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