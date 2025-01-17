В Динамо решили, что делать с Оконом и Слюбыком — детали

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Клубы украинской Премьер-лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. В том числе решают кадровые вопросы.

Киевское "Динамо" определилось относительно будущего двух игроков, которые проходили просмотр на сборах столичного клуба, сообщает ТаТоТаке.

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Речь идет о центральных защитниках Име Окона и Богдане Слюбике. Они присоединились к киевлянам во время подготовки и имели возможность показать все, что они умеют.

Перейдут ли Окон и Слюбык в "Динамо"?

По данным источников, "Динамо" не будет арендовать или покупать защитника из Южной Африки Име Окона. Для него просмотр окончен.

Кроме того, с большой долей вероятности вернется в свой прошлый клуб и Богдан Слюбик.

В "Динамо" считают, что оба игрока не сильнее тех центральных защитников, которые сейчас есть в клубе. Поэтому Слюбик может вернуться во львовский "Рух", где сможет получать нормальную игровую практику, а "Динамо" продолжит следить за его прогрессом.

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