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Цыганик рассказал, почему Динамо отказалось от игрока Руха

21 января 2025 10:09
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Почему Динамо не подписало Слюбыка — Цыганик рассказал о позиции Шовковского
Богдан Слюбык. Фото: "Рух"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" отказалось от трансфера центрального защитника львовского "Руха" Богдана Слюбыка. Футболист тоже был не готов играть в команде, где ему не дают гарантий на стартовый состав.

Журналист Игорь Цыганик в эфире своего YouTube-канала рассказал, почему защитник "Руха" не перешел в "Динамо".

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"Динамо" не захотело переплачивать

Цыганык заявил, что "Динамо" не захотело платить те деньги, которые "Рух" требовал за Слюбика. Точная сумма не уточняется.

По словам Цыганыка, футболист мог бы оказаться в "Динамо", однако, по мнению Шовковского, он не является лучше тех, кто уже есть в составе команды.

При этом Цыганык подчеркнул, что проблема не в том, что Слюбик не захотел остаться в "Динамо", а в нежелании клуба платить сумму, которую запросил "Рух".

"Платить немаленькие деньги, которые "Рух" запросил за игрока, "Динамо" просто не захотело.

Тут не вопрос в том, что Слюбик не захотел оставаться в "Динамо", а в том, что "Динамо" не захотело за него платить деньги", — заявил Цыганык.

Слюбик имеет действующий контракт с "Рухом" до 30 июня 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Напомним, легенда "Динамо" сделал неожиданный прогноз на игру киевлян с "Галатасараем".

Наставник "Динамо" может выставить на матч с "Галатасараем" дубль — что известно.

Нападающего сборной Украины продали в чемпионат Турции.

футбол Динамо Рух Львов Игорь Цыганык Богдан Слюбик

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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