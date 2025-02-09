Ексгравець Динамо Сергій Рибалка отримав тренерську ліцензію

Сергій Рибалка разом із Сергієм Сидорчуком та Андрієм Ярмоленком. Фото: "Динамо"

Український 34-річний півзахисник Сергій Рибалка офіційно став тренером. Гравець отримав спеціальну ліцензію.

Про це повідомив у Facebook колишній арбітр Олександр Шамич.

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Сергій Рибалка. Фото: facebook.com/oleksandr.shamych/

Відомий гравець "Динамо" став тренером

На поточний момент відомо, що Рибалка отримав ліцензію B.

Ліцензія УЄФА категорії B нижча, ніж ліцензія A, і дає змогу обіймати позиції головних тренерів аматорських клубів, молодіжних команд до 16 років і бути помічниками тренерів у професійних клубах.

Минулого літа 34-річний Рибалка залишив черкаський ЛНЗ, де минулого сезону забив один гол у 17 матчах.

До клубу з Черкас Рибалка виступав за "Арсенал" Харків, "Динамо" Київ, чеський "Слован", турецький "Сівасспор" і "Олександрію".

Очікується, що Рибалка виступатиме на аматорському рівні за "Лісне".

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