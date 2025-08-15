Ексгравець Динамо Беніто погодився на несподіваний трансфер

Беніто під час виходу на поле. Фото: instagram.com/11_benito/

Півзахисник Беніто, який раніше виступав за київське "Динамо", продовжить кар'єру в чемпіонаті Кіпру. Його новим клубом став "Акрітас Хлоракас".

Про підписання контракту повідомили у пресслужбі кіпрської команди.

У клубі зазначили, що розраховують на посилення атаки користуючись з універсальності гравця та його досвіду в міжнародних матчах. За даними Transfermarkt.com, перехід відбувся на правах вільного агента. Це означає, що футболіст уже не пов'язаний контрактом із "Динамо". Офіційно умови угоди клуби не розголошують.

Беніто на тренуванні. Фото: instagram.com/11_benito/

Новий шанс для Беніто

У заяві "Акрітас Хлоракас" підкреслюється, що Беніто гратиме на позиції правого крайнього півзахисника. Керівництво побажало новачку успішного сезону та швидкої адаптації в новій команді.

"Ми раді вітати Беніто в нашому клубі. Він посилить атаку і допоможе нам у досягненні цілей на сезон. Бажаємо гравцеві показати свої найкращі якості на полі", — йдеться в повідомленні клубу.

Беніто перейшов у "Динамо" 2020 року. За час виступів у складі "біло-синіх" він провів 30 матчів та забив 3 голи. Останні місяці футболіст рідко потрапляв в основу киян.

