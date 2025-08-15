Экс-игрок Динамо Бенито согласился на неожиданный трансфер

Бенито во время выхода на поле. Фото: instagram.com/11_benito/

Полузащитник Бенито, ранее выступавший за киевское "Динамо", продолжит карьеру в чемпионате Кипра. Его новым клубом стал "Акритас Хлоракас".

О подписании контракта сообщили в пресс-службе кипрской команды.

Реклама

Читайте также:

В клубе отметили, что рассчитывают на усиление атаки за счёт универсальности игрока и его опыта в международных матчах. По данным Transfermarkt.com, переход состоялся на правах свободного агента. Это означает, что футболист уже не связан контрактом с "Динамо". Официально условия сделки клубы не разглашают.

Бенито на тренировке. Фото: instagram.com/11_benito/

Новый шанс для Бенито

В заявлении "Акритас Хлоракас" подчеркивается, что Бенито будет играть на позиции правого крайнего полузащитника. Руководство пожелало новичку успешного сезона и быстрой адаптации в новой команде.

"Мы рады приветствовать Бенито в нашем клубе. Он усилит атаку и поможет нам в достижении целей на сезон. Желаем игроку показать свои лучшие качества на поле", — говорится в сообщении клуба.

Бенито перешел в "Динамо" в 2020 году. За время выступлений в составе "бело-синих" он провел 30 матчей и забил 3 гола. Последние месяцы футболист редко попадал в основу киевлян.

Напомним, легкоатлетка Юлия Левченко назвала причины, которые мешали ей конкурировать с ведущими спортсменками мира.

Лилия Подкопаева празднует свой день рождения, а мы вспоминаем факты из биографии знаменитой чемпионки.

Противостояние Николы Олислагерс с Ярославой Магучих украсить этап Бриллиантовой лиги с Силезии.