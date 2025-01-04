Динамо віддасть перспективного гравця в луганську Зорю

Андрій Маткевич на базі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Лівий вінгер київського "Динамо" Андрій Маткевич продовжить кар'єру у складі луганської "Зорі". Столичний клуб віддав молодого футболіста в оренду.

Маткевич спробує виграти конкуренцію за місце в основі луганської команди, повідомляє "Динамоманія".

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Керівництво столичного "Динамо" ухвалило рішення відправити в оренду 19-річного універсального футболіста Андрія Маткевича. Щонайменше найближчі пів року він виступатиме у складі луганської "Зорі".

Андрій Маткевич під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що відомо про Маткевича

Вихованець "Динамо" може зіграти на обох флангах і в центрі атаки. Він здатен розвинути високу швидкість, полюбляє використовувати дриблінг та добре виконує стандартні положення.

Недоліком Маткевича є його схильність до травм. Однак у "Динамо" вважають, що Андрій може стати одним із лідерів команди в майбутньому. Він дебютував у складі "біло-синіх" U-19 у серпні 2022 року в матчі проти "Інгульця", в якому одразу ж забив дебютний гол.

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