Динамо отдаст перспективного игрока в луганскую Зарю

Андрей Маткевич на базе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Левый вингер киевского "Динамо" Андрей Маткевич продолжит карьеру в составе луганской "Зари". Столичный клуб отдал молодого футболиста в аренду.

Маткевич попробует выиграть конкуренцию за место в основе луганской команды, сообщает "Динамомания".

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Андрей Маткевич во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что известно о Маткевиче

Воспитанник "Динамо" может сыграть на обоих флангах и в центре атаки. Он способен развить высокую скорость, любит использовать дриблинг и хорошо выполняет стандартные положения.

Недостатком Маткевича является его подверженность травмам. Однако в "Динамо" считают, что Андрей может стать одним из лидеров команды в будущем. Он дебютировал в составе "бело-синих" U-19 в августе 2022 года в матче против "Ингульца", в котором сразу же забил дебютный гол.

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