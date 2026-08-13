Динамо втратило ще одного гравця перед матчем із Карабахом

Томаш Кендзьора відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Напередодні матчу-відповіді з "Карабахом" у рамках кваліфікації Ліги конференцій "Динамо" продовжує зазнавати кадрових втрат. Досвідчений ветеран команди Томаш Кендзьора не полетів до Баку.

Польський захисник отримав травму напередодні поєдинку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

У четвер, 13 серпня, київське "Динамо" проведе матч-відповідь з "Карабахом" у рамках кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою української команди з рахунком 1:0. У матчі-відповіді "біло-сині" не зможуть виступити в оптимальному складі.

Кендзьора не полетів до Баку

Досвідчений польський захисник, який повернувся до "Динамо" влітку 2026 року, не допоможе команді у найважливішому поєдинку. На тренуванні перед вильотом до Азербайджану Томаш Кендзьора отримав струс мозку середнього ступеня тяжкості. Він зможе повернутися на поле не раніше, ніж через тиждень.

Це додасть головного болю тренерському штабу "Динамо". У лазареті команди вже перебувають Денис Попов, Назар Волошин, Костянтин Вівчаренко та Олександр Піхальонок.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що шанси Таїсії Онофрійчук стати чемпіонкою світу з художньої гімнастики знизилися після помилки під час виступу.

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