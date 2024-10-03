Динамо програло другий матч поспіль у Лізі Європи

Динамо знову програло у Лізі Європи — кияни провели непоганий матч
Гравці київського "Динамо" мріяли реабілітуватися у матчі з "Гоффенгаймом" за поразку від "Лаціо" у минулому турі Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського майже ні в чому не поступалася супернику з Німеччини.
Перший момент у матчі створили саме "динамівці", повідомляє портал Новини.LIVE.
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський не зміг виставити оптимальний склад на цей поєдинок. Брагару, Ярмоленко та Буяльський пропустили гру через проблеми зі здоров'ям. Натомість в основі вийшли Волошин та Михайленко.
Як "біло-сині" зіграли у Німеччині
"Гоффенгайм" — "Динамо" 2:0 (1:0)
Голи: Гложек, 22, 60
"Гоффенгайм": Бауманн (капітан) — Акпогума (Дрекслер, 74), Штах, Нсокі — Жандре, Бішоф, Грилліч, Просс — Крамаріч (Бюльтер, 74), Мерштедт (Бруун Ларсен, 87), Гложек.
Тренер: Пеллегріно Матараццо.
"Динамо": Бущан (капітан) — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко (Піхальонок, 69), Бражко (Андрієвський, 83), Шапаренко (Шепелєв, 90+2) — Кабаєв (Рубчинський, 83), Ванат (Герреро, 69), Волошин.
Тренер: Олександр Шовковський.
Команди провели перший тайм на зустрічних курсах. Атака йшла за атакою, а обороні суперники майже не приділяли уваги. Перший момент упустили гості. На десятій хвилині Бражко сильно пробив здалеку, Бауман у стрибку перевів м'яч через поперечину. Невдовзі вже Крамарич "вибачив" киян, коли пробив низом за сантиметри від штанги воріт Бущана.
Але на 22-й хвилині німці зуміли забити. Жандре прострілив праворуч у штрафний "Динамо", Михавко не дістав м'яч, а Гложек по центру завдав точного удару у ворота, 1:0! Гості перевершували суперника в час, що залишився до перерви, але рахунок більше не змінювався.
"Динамо" перевершувало підопічних Матараццо у володінні м'ячем, проте це не давало дивідендів київській команді. Натомість німці забили другий гол. На 60-й хвилині Гложек змістився з м'ячем із лівого флангу, обігрався з партнером по команді та точно пробив у кут під штангу, 2:0!
"Динамо" намагалося забити бодай один гол. На 70-й хвилині Волошин не дотягся біля чужих воріт до м'яча після прострілу Кабаєва. У результаті кияни так і не змогли забити й зазнали другої поразки у Лізі Європи поспіль.
Нагадаємо, що напередодні свій матч у єврокубках програв і донецький "Шахтар". Спортивний директор клубу Даріо Срна прокоментував майбутнє у клубу головного тренера Маріно Пушича.
У паралельному поєдинку у складі "Жирони" зазнав травми колишній футболіст "Динамо" Віктор Циганков. Він пошкодив одразу три м'язи стегна.
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