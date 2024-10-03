Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо знову програло у Лізі Європи — кияни провели непоганий матч arrow

Динамо знову програло у Лізі Європи — кияни провели непоганий матч

3 жовтня 2024 21:37
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Динамо програло другий матч поспіль у Лізі Європи
Георгій Бущан командує обороною "Динамо". Фото: Reuters/Heiko Becker
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Гравці київського "Динамо" мріяли реабілітуватися у матчі з "Гоффенгаймом" за поразку від "Лаціо" у минулому турі Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського майже ні в чому не поступалася супернику з Німеччини.

Перший момент у матчі створили саме "динамівці", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський не зміг виставити оптимальний склад на цей поєдинок. Брагару, Ярмоленко та Буяльський пропустили гру через проблеми зі здоров'ям. Натомість в основі вийшли Волошин та Михайленко.

Олександр Караваєв
Караваєв та Бішоф борються за м'яч. Фото: Reuters/Heiko Becker

Як "біло-сині" зіграли у Німеччині

"Гоффенгайм" — "Динамо" 2:0 (1:0)

Голи: Гложек, 22, 60

"Гоффенгайм": Бауманн (капітан) — Акпогума (Дрекслер, 74), Штах, Нсокі — Жандре, Бішоф, Грилліч, Просс — Крамаріч (Бюльтер, 74), Мерштедт (Бруун Ларсен, 87), Гложек.

Тренер: Пеллегріно Матараццо.

"Динамо": Бущан (капітан) — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко (Піхальонок, 69), Бражко (Андрієвський, 83), Шапаренко (Шепелєв, 90+2) — Кабаєв (Рубчинський, 83), Ванат (Герреро, 69), Волошин.

Тренер: Олександр Шовковський.

Команди провели перший тайм на зустрічних курсах. Атака йшла за атакою, а обороні суперники майже не приділяли уваги. Перший момент упустили гості. На десятій хвилині Бражко сильно пробив здалеку, Бауман у стрибку перевів м'яч через поперечину. Невдовзі вже Крамарич "вибачив" киян, коли пробив низом за сантиметри від штанги воріт Бущана.

Але на 22-й хвилині німці зуміли забити. Жандре прострілив праворуч у штрафний "Динамо", Михавко не дістав м'яч, а Гложек по центру завдав точного удару у ворота, 1:0! Гості перевершували суперника в час, що залишився до перерви, але рахунок більше не змінювався.

Адам Гложек
Адам Гложек приймає поздоровлення партнерів по команді. Фото: Reuters/Heiko Becker

"Динамо" перевершувало підопічних Матараццо у володінні м'ячем, проте це не давало дивідендів київській команді. Натомість німці забили другий гол. На 60-й хвилині Гложек змістився з м'ячем із лівого флангу, обігрався з партнером по команді та точно пробив у кут під штангу, 2:0!

"Динамо" намагалося забити бодай один гол. На 70-й хвилині Волошин не дотягся біля чужих воріт до м'яча після прострілу Кабаєва. У результаті кияни так і не змогли забити й зазнали другої поразки у Лізі Європи поспіль.

Нагадаємо, що напередодні свій матч у єврокубках програв і донецький "Шахтар". Спортивний директор клубу Даріо Срна прокоментував майбутнє у клубу головного тренера Маріно Пушича.

У паралельному поєдинку у складі "Жирони" зазнав травми колишній футболіст "Динамо" Віктор Циганков. Він пошкодив одразу три м'язи стегна.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Хоффенхайм

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:45 Дообстеження у центральній ВЛК — коли ТЦК може ухвалити таке рішення

22:42 У Білорусі вибухнув російський безпілотник — "Беларуські Гаюн"

22:42 Південноукраїнська АЕС підписала контракт на побудову захисту вартістю 600 млн грн

22:33 Закликала заблокувати вʼїзд до будівлі ТЦК — як суд покарав жінку

22:32 Електронне бронювання — яким чином відбувається процедура

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

22:30 Мешканець Одещини тричі відмовився ставати на військовий облік — що вирішив суд

22:19 У Курській області атакували російську систему С-400 — деталі ЦПД

22:17 У Львові власникам квартир виписали штрафи за заміну дерев'яних вікон

21:54 Швейцарія виділить 1,7 млрд дол. Україні — на що витратять кошти

21:37 Динамо знову програло у Лізі Європи — кияни провели непоганий матч

22:45 Дообстеження у центральній ВЛК — коли ТЦК може ухвалити таке рішення

22:42 У Білорусі вибухнув російський безпілотник — "Беларуські Гаюн"

22:42 Південноукраїнська АЕС підписала контракт на побудову захисту вартістю 600 млн грн

22:33 Закликала заблокувати вʼїзд до будівлі ТЦК — як суд покарав жінку

22:32 Електронне бронювання — яким чином відбувається процедура

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

22:30 Мешканець Одещини тричі відмовився ставати на військовий облік — що вирішив суд

22:19 У Курській області атакували російську систему С-400 — деталі ЦПД

22:17 У Львові власникам квартир виписали штрафи за заміну дерев'яних вікон

21:54 Швейцарія виділить 1,7 млрд дол. Україні — на що витратять кошти

21:37 Динамо знову програло у Лізі Європи — кияни провели непоганий матч

Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

21:30 Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня