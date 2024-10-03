Динамо програло другий матч поспіль у Лізі Європи

Георгій Бущан командує обороною "Динамо". Фото: Reuters/Heiko Becker

Гравці київського "Динамо" мріяли реабілітуватися у матчі з "Гоффенгаймом" за поразку від "Лаціо" у минулому турі Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського майже ні в чому не поступалася супернику з Німеччини.

Перший момент у матчі створили саме "динамівці", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Караваєв та Бішоф борються за м'яч. Фото: Reuters/Heiko Becker

Як "біло-сині" зіграли у Німеччині

"Гоффенгайм" — "Динамо" 2:0 (1:0)

Голи: Гложек, 22, 60

"Гоффенгайм": Бауманн (капітан) — Акпогума (Дрекслер, 74), Штах, Нсокі — Жандре, Бішоф, Грилліч, Просс — Крамаріч (Бюльтер, 74), Мерштедт (Бруун Ларсен, 87), Гложек.

Тренер: Пеллегріно Матараццо.

"Динамо": Бущан (капітан) — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко (Піхальонок, 69), Бражко (Андрієвський, 83), Шапаренко (Шепелєв, 90+2) — Кабаєв (Рубчинський, 83), Ванат (Герреро, 69), Волошин.

Тренер: Олександр Шовковський.

Команди провели перший тайм на зустрічних курсах. Атака йшла за атакою, а обороні суперники майже не приділяли уваги. Перший момент упустили гості. На десятій хвилині Бражко сильно пробив здалеку, Бауман у стрибку перевів м'яч через поперечину. Невдовзі вже Крамарич "вибачив" киян, коли пробив низом за сантиметри від штанги воріт Бущана.

Але на 22-й хвилині німці зуміли забити. Жандре прострілив праворуч у штрафний "Динамо", Михавко не дістав м'яч, а Гложек по центру завдав точного удару у ворота, 1:0! Гості перевершували суперника в час, що залишився до перерви, але рахунок більше не змінювався.

Адам Гложек приймає поздоровлення партнерів по команді. Фото: Reuters/Heiko Becker

"Динамо" перевершувало підопічних Матараццо у володінні м'ячем, проте це не давало дивідендів київській команді. Натомість німці забили другий гол. На 60-й хвилині Гложек змістився з м'ячем із лівого флангу, обігрався з партнером по команді та точно пробив у кут під штангу, 2:0!

"Динамо" намагалося забити бодай один гол. На 70-й хвилині Волошин не дотягся біля чужих воріт до м'яча після прострілу Кабаєва. У результаті кияни так і не змогли забити й зазнали другої поразки у Лізі Європи поспіль.

Нагадаємо, що напередодні свій матч у єврокубках програв і донецький "Шахтар". Спортивний директор клубу Даріо Срна прокоментував майбутнє у клубу головного тренера Маріно Пушича.

У паралельному поєдинку у складі "Жирони" зазнав травми колишній футболіст "Динамо" Віктор Циганков. Він пошкодив одразу три м'язи стегна.