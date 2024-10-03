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Динамо снова проиграло в Лиге Европы — киевляне провели неплохой матч

3 октября 2024 21:37
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Динамо проиграло второй матч подряд в Лиге Европы
Георгий Бущан командует обороной "Динамо". Фото: Reuters/Heiko Becker
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Игроки киевского "Динамо" мечтали реабилитироваться в матче с "Хоффенхаймом" за поражение от "Лацио" в прошлом туре Лиги Европы. Команда Александра Шовковского почти ни в чем не уступала сопернику из Германии. 

Первый момент в матче создали именно "динамовцы", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский не смог выставить оптимальный состав на этот поединок. Брагару, Ярмоленко и Буяльский пропустили игру из-за проблем со здоровьем. Зато в основе вышли Волошин и Михайленко. 

Александр Караваев
Караваев и Бишоф борются за мяч. Фото: Reuters/Heiko Becker

Как "бело-синие" сыграли в Германии

"Хоффенхайм" — "Динамо" 2:0 (1:0) 

Голы: Гложек, 22, 60

"Хоффенхайм": Бауманн (капитан) — Акпогума (Дрекслер, 74), Штах, Нсоки — Жандре, Бишоф, Гриллич, Просс — Крамарич (Бюльтер, 74), Мерштедт (Бруун Ларсен, 87), Гложек. 

Тренер: Пеллегрино Матараццо. 

"Динамо": Бущан (капитан) — Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак — Михайленко (Пихаленок, 69), Бражко (Андриевский, 83), Шапаренко (Шепелев, 90+2) — Кабаев (Рубчинский, 83), Ванат (Герреро, 69), Волошин. 

Тренер: Александр Шовковский. 

Команды провели первый тайм на встречных курсах. Атака шла за атакой, а обороне соперники почти не уделяли внимания. Первый момент упустили гости. На десятой минуте Бражко сильно пробил издали, Бауманн в прыжке перевел мяч через перекладину. Вскоре уже Крамарич "простил" киевлян, когда пробил низом в сантиметрах от штанги ворот Бущана. 

Но на 22-й минуте немцы сумели забить. Жандре прострелил справа в штрафную "Динамо", Михавко не достал мяч, а Гложек по центру нанес точный удар в створ, 1:0! Гости превосходили соперника в оставшееся до перерыва время, но счет больше не менялся. 

Адам Гложек
Адам Гложек принимает поздравления партнеров по команде. Фото: Reuters/Heiko Becker

"Динамо" превосходило подопечных Матараццо во владении мячом, однако это не приносило дивидендов киевской команде. Зато немцы забили второй гол. На 60-й минуте Гложек сместился с мячом с левого фланга, обыгрался с партнером по команде и точно пробил в угол под штангу, 2:0! 

"Динамо" пыталось забить хотя бы один гол. На 70-й минуте Волошин не дотянулся у чужих ворот до мяча после прострела Кабаева. В итоге киевляне так и не смогли забить и потерпели второй поражение в Лиге Европы подряд. 

Напомним, накануне свой матч в еврокубках проиграл и донецкий "Шахтер". Спортивный директор клуба Дарио Срна прокомментировал будущее в клуба главного тренера Марино Пушича. 

В параллельном поединке в составе "Жироны" получил травму бывший футболист "Динамо" Виктор Циганков. Он повредил сразу три мышцы бедра. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Хоффенхайм

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