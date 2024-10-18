Футболіст Шахтаря дізнався шокуючу правду про зраду дружини

Футболісти "Шахтаря" перед матчем Фото: instagram.com/vinitobias/

Футболіст донецького "Шахтаря" Вінісіус Тобіас пережив кризу сімейних стосунків. Бразильський захисник дізнався про зраду дружини.

Вінісіус виховував чужу дитину, про що дізнався далеко не одразу, повідомляє Terra.

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У родині легіонера "Шахтаря" Вінісіуса Тобіаса розігралася драма. Його дружина Інгрід Ліма народила дитину від іншого чоловіка. Спортсмен дізнався про це лише після того, як маленькій дочці пари зробили тест ДНК.

Інгрід Ліма та Вінісіус Тобіас. Фото: instagram.com/iingridllima/

Деталі сімейного скандалу

Інгрід Ліма пояснила ситуацію на своїй сторінці в соціальній мережі, яку дівчині довелося на якийсь час закрити від публічного доступу. У минулому вони з Вінісіусом на якийсь час розлучилися. Декілька місяців кожен жив своїм життям, зустрічався з іншими людьми.

Футболіст з колишньої дружини. Фото: x.com/balotaromantico

Потім пара знову зійшлася, а через деякий час у них народилася дівчинка Майте. Вінісіус навіть зробив татуювання з ім'ям дитини. Однак незабаром Тобіас та Ліма вирішили дізнатися, чи є спортсмен батьком дитини. Виявилось, що це не так.

Колишня дружина гравця Інгрід Ліма. Фото: instagram.com/iingridllima/

Інгрід заявила, що вони з Вінісіусом мирно обговорили ситуацію та розійшлися. Він не виховуватиме дитину від іншого чоловіка. Ліма зберегла добрі стосунки з футболістом "Шахтаря", але своє майбутнє будуватиме з іншою людиною.

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