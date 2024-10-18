Футболист Шахтера узнал шокирующую правду об измене жены

Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/vinitobias/

Футболист донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас пережил кризис семейных отношений. Бразильский защитник узнал об измене жены.

Винисиус воспитывал чужого ребенка, о чем узнал далеко не сразу, сообщает Terra.

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В семье легионера "Шахтера" Винисиуса Тобиаса разыгралась драма. Его жена Ингрид Лима родила ребенка от другого мужчины. Спортсмен узнал об этом только после того, как маленькой дочери пары сделали тест ДНК.

Ингрид Лима и Винисиус Тобиас. Фото: instagram.com/iingridllima/

Детали семейного скандала

Ингрид Лима объяснила ситуацию на своей странице в социальной сети, которую девушке пришлось на время закрыть от публичного доступа. В прошлом они с Винисиусом на время расстались. Несколько месяцев каждый жил своей жизнью, встречался с другими людьми.

Футболист с бывшей женой. Фото: x.com/balotaromantico

Затем пара снова сошлась, а через некоторое время у них родилась девочка Майте. Винисиус даже сделал татуировку с именем ребенка. Однако вскоре Тобиас и Лима решили узнать, является ли спортсмен отцом ребенка. Оказалось, что это не так.

Бывшая жена игрока Ингрид Лима. Фото: instagram.com/iingridllima/

Ингрид заявила, что они с Винисиусом мирно обсудили ситуацию и разошлись. Он не будет воспитывать ребенка от другого мужчины. Лима сохранила хорошие отношения с футболистом "Шахтера", но свое будущее будет строить с другим человеком.

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