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Ребенок от другого — игрок Шахтера узнал шокирующую правду об измене жены

18 октября 2024 12:41
Станислав Костюк - Редактор
Футболист Шахтера узнал шокирующую правду об измене жены
Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/vinitobias/
Станислав Костюк - Редактор

Футболист донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас пережил кризис семейных отношений. Бразильский защитник узнал об измене жены. 

Винисиус воспитывал чужого ребенка, о чем узнал далеко не сразу, сообщает Terra

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В семье легионера "Шахтера" Винисиуса Тобиаса разыгралась драма. Его жена Ингрид Лима родила ребенка от другого мужчины. Спортсмен узнал об этом только после того, как маленькой дочери пары сделали тест ДНК.

Винисиус Тобиас и Ингрид Лима
Ингрид Лима и Винисиус Тобиас. Фото: instagram.com/iingridllima/

Детали семейного скандала 

Ингрид Лима объяснила ситуацию на своей странице в социальной сети, которую девушке пришлось на время закрыть от публичного доступа. В прошлом они с Винисиусом на время расстались. Несколько месяцев каждый жил своей жизнью, встречался с другими людьми. 

Винисиус Тобиас и Ингрид Лима
Футболист с бывшей женой. Фото: x.com/balotaromantico

Затем пара снова сошлась, а через некоторое время у них родилась девочка Майте. Винисиус даже сделал татуировку с именем ребенка. Однако вскоре Тобиас и Лима решили узнать, является ли спортсмен отцом ребенка. Оказалось, что это не так. 

Ингрид Лима
Бывшая жена игрока Ингрид Лима. Фото: instagram.com/iingridllima/

Ингрид заявила, что они с Винисиусом мирно обсудили ситуацию и разошлись. Он не будет воспитывать ребенка от другого мужчины. Лима сохранила хорошие отношения с футболистом "Шахтера", но свое будущее будет строить с другим человеком. 

Напомним, футболист сборной Украины Михаил Мудрик может уйти в краткосрочную аренду в команду, которой руководит бывший тренер "Шахтера". 

А голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин во второй части сезона станет получать больше игровой практики. 

На матче чемпионата Украины с участием "Шахтера" разгорелся скандал из-за отказа пускать болельщиков на стадион во Львове. 

футбол скандал ФК Шахтер измена спорт Винисиус Тобиас

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