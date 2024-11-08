Дівчина Шапаренко закликала не критикувати Динамо

Христина Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Київське "Динамо" програло "Ференцварошу" у 4-му турі Ліги Європи з розгромним рахунком 0:4. Дівчина Миколи Шапаренка Христина Шацьких закликала вболівальників не критикувати киян за поразку.

Відповідний допис зʼявився у соцмережах дівчини, пише Tribuna.ua.

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Реакція Христини Шацьких

Дівчина відреагувала на негативні коментарі та хейт, який був спрямований на гравців "Динамо" і заявила, що програш — це не привід писати бруд.

"Ніхто не виправдовує команду, результати не втішні, всі це розуміють, але писати такий бруд — це опускає на дно тільки вас самих, все що хочеться сказати на зараз", — написала вона.

Допис Христини. Фото: скриншот tribuna.ua

Згодом дівчина видалила допис і поскаржилась на видання за розповсюдження інформації. Вона заявила, що за її слова про гру команди на неї "накидається зграя чоловіків з погрозами та образами",

"Розуму написати статтю, що сказала чиясь дівчина в них вистачає, замість того, щоб дійсно обговорювати футбол. Я вимушена закрити свою сторінку в інстаграмі та телеграмі, дякую, суперавтори пабліків", — написала Христина.

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