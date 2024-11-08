Девушка Шапаренко призвала не критиковать Динамо

Кристина Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh

Киевское "Динамо" проиграло "Ференцварошу" в 4 туре Лиги Европы с разгромным счетом 0:4. Девушка Николая Шапаренко Кристина Шацких призвала болельщиков не критиковать киевлян за поражение.

Соответствующее сообщение появилось в соцсетях девушки, пишет Tribuna.ua.

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Девушка отреагировала на негативные комментарии и хейт, направленный на игроков "Динамо" и заявила, что проигрыш — это не повод писать грязь.

"Никто не оправдывает команду, результаты не утешительны, все это понимают, но писать такую грязь — это опускает ко дну только вас самих, все что хочется сказать сейчас", — написала она.

Сообщение Кристины. Фото: скриншот tribuna.ua

Впоследствии девушка удалила сообщение и пожаловалась на издание за распространение информации. Она заявила, что за ее слова об игре команды на нее "набрасывается стая мужчин с угрозами и оскорблениями",

"Ума написать статью, которую сказала чья-то девушка у них хватает, вместо того, чтобы действительно обсуждать футбол. Я вынуждена закрыть свою страницу в инстаграмме и телеграмме, спасибо суперавторы пабликов", — написала Кристина.

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