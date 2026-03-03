Банкрутство Дніпра-1 отримало продовження через позов іншого клубу

Дніпро подав до суду на Дніпро-1 — у чому причина конфлікту
Футбольний клуб "Дніпро" подав позов до Господарського суду Дніпропетровської області проти "Спортивного клубу Дніпро 1". Заяву було офіційно зареєстровано 16 лютого 2026 року.
У документі зазначено вимогу про визнання грошових зобов'язань на суму 435 377,97 гривень, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Opendatabot.
З цієї суми 429 321,97 гривень становлять основний борг. Раніше, у жовтні 2025 року, суд уже призначив розгляд справи про банкрутство ТОВ "СК Дніпро 1", де одним із кредиторів фігурує "Дніпро".
Судове засідання за новою заявою призначено на 16 березня. За підсумками слухання буде визначено подальшу процедуру розгляду вимог між двома юридичними особами.
Чим відомий СК "Дніпро-1"
Спортивний клуб "Дніпро-1" був створений у 2017 році після припинення існування ФК "Дніпро". Команда швидко пройшла шлях від Другої ліги до Прем'єр-ліги України, а в сезоні 2022 23 посіла друге місце в чемпіонаті, що стало її найвищим досягненням і дало змогу виступити в єврокубках.
У 2024 році клуб зіткнувся із серйозними фінансовими проблемами, припинив участь у змаганнях та згодом був ліквідований як юридична особа.
