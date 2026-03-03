Банкрутство Дніпра-1 отримало продовження через позов іншого клубу

Футболісти "Дніпра-1" незадовго до ліквідації клубу. Фото: УНІАН

Футбольний клуб "Дніпро" подав позов до Господарського суду Дніпропетровської області проти "Спортивного клубу Дніпро 1". Заяву було офіційно зареєстровано 16 лютого 2026 року.

У документі зазначено вимогу про визнання грошових зобов'язань на суму 435 377,97 гривень, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Opendatabot.

Реклама

Читайте також:

З цієї суми 429 321,97 гривень становлять основний борг. Раніше, у жовтні 2025 року, суд уже призначив розгляд справи про банкрутство ТОВ "СК Дніпро 1", де одним із кредиторів фігурує "Дніпро".

Каса на стадіоні "Дніпро-1". Фото: УНІАН

Судове засідання за новою заявою призначено на 16 березня. За підсумками слухання буде визначено подальшу процедуру розгляду вимог між двома юридичними особами.

Чим відомий СК "Дніпро-1"

Спортивний клуб "Дніпро-1" був створений у 2017 році після припинення існування ФК "Дніпро". Команда швидко пройшла шлях від Другої ліги до Прем'єр-ліги України, а в сезоні 2022 23 посіла друге місце в чемпіонаті, що стало її найвищим досягненням і дало змогу виступити в єврокубках.

У 2024 році клуб зіткнувся із серйозними фінансовими проблемами, припинив участь у змаганнях та згодом був ліквідований як юридична особа.

Нагадаємо, молодий вихованець київського "Динамо" мобілізувався до ЗСУ та проходить підготовку в центрі.

Мирон Маркевич порадив Сергію Реброву викликати до збірної України форварда Матвія Пономаренка.