Клубы Днепр и Днепр-1 будут судиться из-за денег

Футбольный клуб "Днепр" обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском к "Спортивному клубу Днепр 1". Соответствующее заявление поступило 16 февраля 2026 года.
В документе указано требование о признании денежных обязательств на сумму 435 377,97 гривен, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Opendatabot.
Из этой суммы 429 321,97 гривен составляют основной долг. Ранее, в октябре 2025 года, суд уже назначил рассмотрение дела о банкротстве ООО "СК Днепр 1", где одним из кредиторов фигурирует "Днепр".
Судебное заседание по новому заявлению назначено на 16 марта. По итогам слушания будет определена дальнейшая процедура рассмотрения требований между двумя юридическими лицами.
Чем известен СК "Днепр-1"
Спортивный клуб "Днепр-1" был создан в 2017 году после прекращения существования ФК "Днепр". Команда быстро прошла путь от Второй лиги до Премьер-лиги Украины, а в сезоне 2022 23 заняла второе место в чемпионате, что стало ее наивысшим достижением и позволило выступить в еврокубках.
В 2024 году клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, прекратил участие в соревнованиях и впоследствии был ликвидирован как юридическое лицо.
