Клубы Днепр и Днепр-1 будут судиться из-за денег

Футболисты "Днепра-1" незадолго до ликвидации клуба. Фото: УНИАН

Футбольный клуб "Днепр" обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском к "Спортивному клубу Днепр 1". Соответствующее заявление поступило 16 февраля 2026 года.

В документе указано требование о признании денежных обязательств на сумму 435 377,97 гривен, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Opendatabot.

Реклама

Читайте также:

Из этой суммы 429 321,97 гривен составляют основной долг. Ранее, в октябре 2025 года, суд уже назначил рассмотрение дела о банкротстве ООО "СК Днепр 1", где одним из кредиторов фигурирует "Днепр".

Касса на стадионе "Днепр-1". Фото: УНИАН

Судебное заседание по новому заявлению назначено на 16 марта. По итогам слушания будет определена дальнейшая процедура рассмотрения требований между двумя юридическими лицами.

Чем известен СК "Днепр-1"

Спортивный клуб "Днепр-1" был создан в 2017 году после прекращения существования ФК "Днепр". Команда быстро прошла путь от Второй лиги до Премьер-лиги Украины, а в сезоне 2022 23 заняла второе место в чемпионате, что стало ее наивысшим достижением и позволило выступить в еврокубках.

В 2024 году клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, прекратил участие в соревнованиях и впоследствии был ликвидирован как юридическое лицо.

Напомним, молодой воспитанник киевского "Динамо" мобилизировался в ВСУ и проходит подготовку в центре.

Мирон Маркевич посоветовал Сергею Реброву вызвать в сборную Украины форварда Матвея Пономаренко.