Дочка Суркіса гнівно відреагувала на критику гри Біловара

Ігор Суркіс, Крістіан Біловар та Яна Суркіс. Фото: пресслужба "Динамо" та Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар нерідко піддається критиці за свою гру. Журналісти та вболівальники часто обирають саме 25-річного футболіста мішенню для негативних коментарів.

Його дружина Яна Суркіс присвятила критикам окремий гнівний допис, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт дівчини.

Дочка президента київського "Динамо" Яна Суркіс вважає, що критика на адресу Крістіана Біловара часто буває необґрунтованою. Вона назвала те, що пишуть про гру захисника, булінгом. Дівчині набридло мовчати, і вона опублікувала відповідь на все, що довелося прочитати про свого чоловіка за останні кілька років.

Ігор Суркіс із родиною. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Як Яна Суркіс відповіла критикам

Дружина Яна Біловара нагадала, що дуже часто булінг призводить до трагічних наслідків. При цьому вона зазначила, що у гравця "Динамо" міцна психіка, а також завжди є підтримка родини. Яну Суркіс засмучує, що одного дня їхній спільний син виросте і може запитати, чому вболівальники так ставляться до його батька.

"Я не буду ображати вас у відповідь. Нехай уся ваша злоба й усі ваші побажання повернуться до вас самих. Щиро хочу побажати вам щастя, адже лише по-справжньому нещасні люди можуть виливати стільки злоби на іншу людину", — написала Яна Суркіс.

Яна Суркіс та Крістіан Біловар одружилися 28 липня 2023 року. У грудні наступного року у них народився син, якого назвали Олександром.

Крістіан Біловар є вихованцем "Динамо" і виступає за команду з 2021 року.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що новий скандал в італійському футболі призвів до відставки Паоло Мальдіні та Леонардо.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у бразильського футболіста Неймара виникли проблеми в "Сантосі" за рік до можливого завершення кар’єри.