Дочка Суркіса гнівно відреагувала на критику гри Біловара
Захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар нерідко піддається критиці за свою гру. Журналісти та вболівальники часто обирають саме 25-річного футболіста мішенню для негативних коментарів.
Його дружина Яна Суркіс присвятила критикам окремий гнівний допис, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт дівчини.
Дочка президента київського "Динамо" Яна Суркіс вважає, що критика на адресу Крістіана Біловара часто буває необґрунтованою. Вона назвала те, що пишуть про гру захисника, булінгом. Дівчині набридло мовчати, і вона опублікувала відповідь на все, що довелося прочитати про свого чоловіка за останні кілька років.
Як Яна Суркіс відповіла критикам
Дружина Яна Біловара нагадала, що дуже часто булінг призводить до трагічних наслідків. При цьому вона зазначила, що у гравця "Динамо" міцна психіка, а також завжди є підтримка родини. Яну Суркіс засмучує, що одного дня їхній спільний син виросте і може запитати, чому вболівальники так ставляться до його батька.
"Я не буду ображати вас у відповідь. Нехай уся ваша злоба й усі ваші побажання повернуться до вас самих. Щиро хочу побажати вам щастя, адже лише по-справжньому нещасні люди можуть виливати стільки злоби на іншу людину", — написала Яна Суркіс.
Яна Суркіс та Крістіан Біловар одружилися 28 липня 2023 року. У грудні наступного року у них народився син, якого назвали Олександром.
Крістіан Біловар є вихованцем "Динамо" і виступає за команду з 2021 року.
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