Дочку українського волейболіста Гладира ображали в польській школі

Дочка Юрія Гладира. Фото: instagram.com/typical_lublin/

У Польщі розгорівся новий суспільний скандал, пов'язаний зі ставленням до українців. У центрі уваги опинилася 15-річна Дар'я, дочка колишнього гравця збірної України з волейболу Юрія Гладира.

Дівчинка зазнала цькування в одній із приватних шкіл Варшави, повідомляє Przegladsportowy.

Інцидент стався в приватній школі TE Vizja. Після конфлікту з однією з учениць Дар'я зіткнулася з хвилею образ і принижень з боку однокласників, які швидко вийшли за межі школи та перемістилися в соціальні мережі. Ситуація набула масового характеру і тривала навіть після перших звернень родини до адміністрації.

Юрій Гладир із донькою Дар'єю. Фото: Instagram

Мати дівчинки одразу повідомила керівництво навчального закладу та розраховувала на внутрішнє врегулювання конфлікту. Однак вжиті заходи не дали результату. Нападки продовжилися, а напруга всередині школи лише посилилася.

Чому конфлікт став публічним

Наступного дня ситуація перейшла у відкриту фазу. Під час особистого візиту до школи мати Дар'ї зіткнулася з агресивною поведінкою з боку учнів, а сама постраждала сторона так і не отримала очікуваного захисту. Замість дисциплінарних заходів щодо кривдників справу передали в поліцію, а Дар'ю виключили зі списків старших класів.

Конфлікт переріс у юридичну площину. Сім'я Гладир подала позов з вимогою компенсації моральної шкоди в розмірі 100 тисяч злотих, тоді як школа висунула зустрічні претензії на суму 500 тисяч євро. Історія викликала широкий резонанс у Польщі та за її межами, ставши черговим болючим маркером напруги навколо теми українських дітей у польських школах.

