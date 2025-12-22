Видео
Україна
Видео

Дочь экс-игрока сборной Украины стала жертвой буллинга в Польше

Дочь экс-игрока сборной Украины стала жертвой буллинга в Польше

Дата публикации 22 декабря 2025 16:14
Дочь украинского волейболиста Гладыра оскорбляли в польской школе
Дочь Юрия Гладыра. Фото: instagram.com/typical_lublin/

В Польше разгорелся новый общественный скандал, связанный с отношением к украинцам. В центре внимания оказалась 15-летняя Дарья, дочь бывшего игрока сборной Украины по волейболу Юрий Гладыра.

Девочка подверглась травле в одной из частных школ Варшавы, сообщает Przegladsportowy.

Читайте также:

Инцидент произошел в частной школе TE Vizja. После конфликта с одной из учениц Дарья столкнулась с волной оскорблений и унижений со стороны одноклассников, которые быстро вышли за пределы школы и переместились в социальные сети. Ситуация приобрела массовый характер и продолжалась даже после первых обращений семьи к администрации. 

Юрий Гладыр
Юрий Гладыр с дочерью Дарьей. Фото: Instagram

Мать девочки сразу уведомила руководство учебного заведения и рассчитывала на внутреннее урегулирование конфликта. Однако принятые меры не дали результата. Нападки продолжились, а напряжение внутри школы лишь усилилось.

Почему конфликт стал публичным

На следующий день ситуация перешла в открытую фазу. Во время личного визита в школу мать Дарьи столкнулась с агрессивным поведением со стороны учеников, а сама пострадавшая сторона так и не получила ожидаемой защиты. Вместо дисциплинарных мер в отношении обидчиков дело было передано в полицию, а Дарью исключили из списков старших классов.

Конфликт перерос в юридическую плоскость. Семья Гладыр подала иск с требованием компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч злотых, в то время как школа выдвинула встречные претензии на сумму 500 тысяч евро. История вызвала широкий резонанс в Польше и за ее пределами, став очередным болезненным маркером напряжения вокруг темы украинских детей в польских школах. 

Польша спорт буллинг волейбол сборная Украина по волейболу Юрий Гладыр
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
