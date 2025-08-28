Видео
На Львовщине устроили буллинг детской команде из Харьковщины

На Львовщине устроили буллинг детской команде из Харьковщины

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 18:43
Скандал на турнире по футболу: команду из Харьковщины обзывали на Львовщине
Игроки пострадавшей команды. Фото: facebook.com/maksim.stifanisen

Настоящий скандал возник на детском футбольном турнире "Slavsko cup-2025" во Львовской области. Жертвами стала команда "Квадро" из Харьковской области.

Об этом сообщил депутат Лозовского районного совета Максим Стифанищен в Facebook.

На Львовщине скандал на детском футбольном матче
Игроки пострадавшей команды. Фото: facebook.com/maksim.stifanisen

Гостей из Харьковщины называли "раш**тами"

Команда "Квадро" досрочно покинула турнир "Slavsko cup-2025" из-за буллинга во время матча с местной командой.

По словам Стифанищена, игра юношеских вышла из-под контроля, поскольку сперва во время матча на поле выбежали двое пьяных взрослых мужчин, а с трибун раздавались оскорбительные выкрики в адрес детей.

Стифанищен сообщил, что затем после первого гола команды из Слобожанщины на поле вышли разгневанные родители соперников, считая, что в воротах "Квадро" стоял 20-летний парень. На самом деле вратарю было всего 14 лет, но его рост вызвал недовольство у местных "болельщиков".

"Когда мы забили второй мяч, на поле выбежали двое пьяных мужчин и набросились на меня. Тренер соперника нас защитил, игру продолжили, но с трибун кричали: "Вы фа**сты", "ваши мамы б**ди, а вы вы***ки", "раш**ты здесь не победят". Хотя, мы все говорили на украинском", — возмутился депутат.

Такое давление заставило "Квадро" сняться с турнира.

скандал футбол Львовская область Харьковская область языковой скандал
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
