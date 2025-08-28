Відео
Головна Спорт На Львівщині влаштували булінг дитячій команді з Харківщини

На Львівщині влаштували булінг дитячій команді з Харківщини

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 18:43
Скандал на турнірі з футболу: команду з Харківщини обзивали на Львівщині
Гравці постраждалої команди. Фото: facebook.com/maksim.stifanisen

Справжній скандал виник на дитячому футбольному турнірі Slavsko cup-2025 у Львівській області. Жертвами стала команда "Квадро" з Харківщини.

Про це повідомив депутат Лозівської районної ради Максим Стифанищен в Facebook.

Гостей з Харківщини називали "ра**стами"

Команда "Квадро" достроково покинула турнір Slavsko cup-2025 через булінг під час матчу з місцевою командою.

За ловами Стифанищена, гра юнацьких вийшла з-під контролю, оскільки спершу під час матчу на поле вибігли двоє п’яних дорослих чоловіків, а з трибун лунали образливі вигуки на адресу дітей.

Стифанищен повідомив, що потім після першого голу команди зі Слобожанщини на поле вийшли розгнівані батьки суперників, вважаючи, що в воротах "Квадро" стояв 20-річний хлопець. Насправді воротарю було лише 14 років, але його зріст викликав невдоволення у місцевих "уболівальників".

"Коли ми забили другий м’яч, на поле вибігли двоє п’яних чоловіків і накинулися на мене. Тренер суперника нас захистив, гру продовжили, але з трибун кричали: "Ви фа**сти", "ваші мами б**ді, а ви ви***ки", "раш**ти тут не переможуть". Хоча, ми всі говорили українською", — обурився депутат.

Такий тиск змусив "Квадро" знятися з турніру.

скандал футбол Львівська область Харківська область мовний скандал
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
