Яна Суркіс розповіла про свій стан здоровʼя під час вагітності

Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis

Донька президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна у соцмережах повідомила новину про вагітність. Вона пожартувала, що нібито знаходиться на 10-му місяці.

Відповідні дописи зʼявились на її сторінці у соцмережах, пише tribuna.com.

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Яна одружена з гравцем київського "Динамо" Крістіаном Біловаром. Нещодавно пара заявила, що дівчина знаходиться на 6-му місяці вагітності. У відповідь на запитання підписників щодо терміну вона жартівливо відповіла, що перебуває на 10-му місці.

Відповіді Яни Суркіс у соцмережах. Фото: скриншот

Крім цього, Яна пояснила, що не планує вдаватись до кесаревого розтину в майбутньому.

"Тому що, Слава Богу, немає показань", — відповіла Яна.

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