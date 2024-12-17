Яна Суркіс розповіла про свій стан здоровʼя під час вагітності

Донька Суркіса розповіла стан здоровʼя під час вагітності
Донька президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна у соцмережах повідомила новину про вагітність. Вона пожартувала, що нібито знаходиться на 10-му місяці.
Відповідні дописи зʼявились на її сторінці у соцмережах, пише tribuna.com.
Яна Суркіс розповіла про вагітність
Яна одружена з гравцем київського "Динамо" Крістіаном Біловаром. Нещодавно пара заявила, що дівчина знаходиться на 6-му місяці вагітності. У відповідь на запитання підписників щодо терміну вона жартівливо відповіла, що перебуває на 10-му місці.
Крім цього, Яна пояснила, що не планує вдаватись до кесаревого розтину в майбутньому.
"Тому що, Слава Богу, немає показань", — відповіла Яна.
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