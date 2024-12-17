Яна Суркис рассказала о своем состоянии здоровья во время беременности

Яна Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна в соцсетях сообщила новость о беременности. Она пошутила, что якобы находится на 10 месяце.

Соответствующие сообщения появились на ее странице в соцсетях, пишет tribuna.com.

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Яна замужем за игроком киевского "Динамо" Кристианом Беловаром. Недавно пара заявила, что девушка находится на 6 месяце беременности. В ответ на вопросы подписчиков о сроке она шутливо ответила, что находится на 10-м месте.

Ответы Яны Суркис в соцсетях. Фото: скриншот

Кроме этого, Яна пояснила, что не планирует прибегать к кесареву сечению в будущем.

"Потому что, Слава Богу, нет показаний", — ответила Яна.

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