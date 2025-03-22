Ребров розповів про матч з Бельгією про склад, тактику та готовність до матчу

Сергій Ребров. Фото: УАФ

У Генку 23 березня відбудеться другий матч стиків Ліги націй між збірними України та Бельгії. В першому матчі синьо-жовті перемогли з рахунком 3:1 й їм тепер потрібно закріпити результат.

Напередодні матчу головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію з журналістами, яку опублікували в УАФ.

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Щодо стану форварда Артема Довбика, Ребров розповів, що форвард сьогодні тренувався з командою після індивідуальних занять на наступний день після матчу з Бельгії. Тренер оптимістично оцінює його готовність до матчу.

Тренер зізнався, що у команді залишається робочий настрій. При цьому, Ребров підкреслив, що перемога в першій грі не змінила підходу гравців — усі готуються до складного другого матчу з повною концентрацією.

Про першу гру тренер сказав, що команда діяла дисципліновано, хоч і не завжди агресивно. У другому таймі українці додали й досягли результату, але в Бельгії їх чекає більш мотивований і наполегливий суперник.

Окремо Ребров похвалив дебютанта Єгора Ярмолюка за просту й надійну гру. Молодий півзахисник "Брентфорда" показав, що готовий конкурувати за місце в складі.

Тренер вважає, що Бельгія на своєму полі спробує переломити хід протистояння. Тому Україні доведеться протистояти агресивному стилю господарів, зберігаючи баланс між захистом і атакою.

Ребров вважає, що успіх залежатиме від готовності ключових гравців та здатності адаптуватися до тиску суперника.

Також журналісти знову порушили тему правого захисника полтавської "Ворскли" Ілі Крупського, якого не визвали допомогти команді, хоч він й знаходиться за межами України в молодіжній збірній.

"Розглядали цей варіант, мені подобається цей гравець. Але він жодного матчу не зіграв у збірній, а є гравці, які вже грали на цій позиції в обороні. Це Богдан Михайличенко, який в Андерлехті там грав. І Саша Зінченко непогано там зіграв, тому не було потреби викликати когось ще.

Це дуже важливий матч, але це не матч за вихід на чемпіонат світу. І я вважаю, що у нас є 20 гравців польових та три воротарі, які готові вийти та показати свій максимум", — сказав Ребров.

Нагадаємо, збірна України зіграє другий матч Ліги націй проти Бельгії. Онлайн-трансляція гри буде доступна на порталі Новини.LIVE.

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