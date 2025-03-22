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Довбик, Ярмолюк и Крупский — что сказал Ребров перед Бельгией

22 марта 2025 23:39
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Ребров рассказал о матче с Бельгией о составе, тактике и готовности к матчу
Сергей Ребров. Фото: УАФ
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В Генке 23 марта состоится второй матч стыков Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. В первом матче сине-желтые победили со счетом 3:1 и им теперь нужно закрепить результат.

Накануне матча главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию с журналистами, которую опубликовали в УАФ.

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Что Ребров сказал о матче с Бельгией

Относительно состояния форварда Артема Довбика, Ребров рассказал, что форвард сегодня тренировался с командой после индивидуальных занятий на следующий день после матча с Бельгией. Тренер оптимистично оценивает его готовность к матчу.

Тренер признался, что у команды остается рабочий настрой. При этом, Ребров подчеркнул, что победа в первой игре не изменила подхода игроков — все готовятся к сложному второму матчу с полной концентрацией.

О первой игре тренер сказал, что команда действовала дисциплинированно, хоть и не всегда агрессивно. Во втором тайме украинцы прибавили и добились результата, но в Бельгии их ждет более мотивированный и настойчивый соперник.

Отдельно Ребров похвалил дебютанта Егора Ярмолюка за простую и надежную игру. Молодой полузащитник "Брентфорда" показал, что готов конкурировать за место в составе.

Тренер считает, что Бельгия на своем поле попытается переломить ход противостояния. Поэтому Украине придется противостоять агрессивному стилю хозяев, сохраняя баланс между защитой и атакой.

Ребров считает, что успех будет зависеть от готовности ключевых игроков и способности адаптироваться к давлению соперника.

Также журналисты снова подняли тему правого защитника полтавской "Ворсклы" Или Крупского, которого не вызвали помочь команде, хотя он и находится за пределами Украины в молодежной сборной.

"Рассматривали этот вариант, мне нравится этот игрок. Но он ни одного матча не сыграл в сборной, а есть игроки, которые уже играли на этой позиции в обороне. Это Богдан Михайличенко, который в Андерлехте там играл. И Саша Зинченко неплохо там сыграл, поэтому не было необходимости вызывать кого-то еще.

Это очень важный матч, но это не матч за выход на чемпионат мира. И я считаю, что у нас есть 20 игроков полевых и три вратаря, которые готовы выйти и показать свой максимум", — сказал Ребров.

Напомним, сборная Украины сыграет второй матч Лиги наций против Бельгии. Онлайн-трансляция игры будет доступна на портале Новини.LIVE.

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