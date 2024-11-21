Довбик може повернутися до Іспанії та підписати контракт з місцевим клубом

Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик влітку наступного року може піти зі столичної команди. У послугах футболісти зацікавлені клуби із двох чемпіонатів.

Довбик матиме можливість повернутися до чемпіонату Іспанії, повідомляє El Chiringuito.

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Український футболіст Артем Довбик перейшов у "Рому" із "Жирони" влітку 2024 року і поступово став одним із лідерів атак італійської команди. Однак цей трансфер відбувся не в найкращі для "вовків" часи. У команді за першу половину сезону змінилося три тренери. Влітку 2025 року голу "Ромі" доведеться продати частину гравців, щоб компенсувати витрати, якщо команда не вийде в єврокубки.

Довбиком цікавляться в Європі

Найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії може повернутися до Ла-Ліги. У сезоні 2024/2025 Артем Довбик взяв участь у 15 матчах у всіх турнірах та забив 6 голів. Стабільна результативність футболіста призвела до того, що їм цікавляться відомі клуби.

Артем Довбик та Анатолій Трубін беруть участь у благодійній акції. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Артем Довбик опинився у списку потенційних новачків мадридського "Реала", який шукає нового центрального нападаючого. У "королівському клубі" не впевнені, що український футболіст зможе вписатися в ігрову модель команди, проте представники "бланкос" спостерігають за розвитком кар'єри гравця.

Також відомо, що Довбиком цікавляться англійські "Ньюкасл" і "Тоттенгем", проте жоден із цих клубів поки не готовий зробити "Ромі" пропозицію щодо трансферу гравця.

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